В Екатеринбурге назвали главную бабушку города

Единственным условием для участия в конкурсе было наличие внуков, так что Оксана Викторова подошла идеально. Фото: Елена Каликова.

В столице Среднего Урала определили победительницу конкурса «Главная бабушка Екатеринбурга». Это звание получила руководитель профсоюзной организации Оксана ВИКТОРОВА. В 58 лет у неё есть всё, что нужно для счастья: дружная семья, два сына и две внучки, любимая работа и море энергии. Оксана Викторова рассказала журналисту «Облгазеты», как стала бабушкой в 48 лет и нашла любимую работу на пенсии.

Участвовать заставил старший сын. Моя сестра прислала новость о конкурсе с анкетой на участие в общую группу нашей семьи в социальных сетях. Дети сразу стали меня уговаривать, и в итоге сын сказал: «Если ты не заполнишь анкету в течение 15 минут, то это сделаю я». Пришлось согласиться. Дети действительно считают меня классной, и мне хотелось, чтобы они могли ещё больше гордиться мною.

Путь к финалу оказался тяжёлым. Даже удивительно, что все 38 участниц конкурса остались в проекте до конца. Подготовка шла в течение двух месяцев. Каждые выходные с утра до вечера шли занятия: дефиле, танцы, вокал, встречи с психологом. Но эти временные, физические и энергетические затраты на сто процентов стоили того. На проекте были сумасшедшая энергетика, драйв и новый опыт, например, запись песни в профессиональной звукозаписывающей студии.

Конкурс подарил новые знакомства. За время проекта многие участницы, которые ещё два месяца назад были для меня совершенно чужими людьми, стали действительно близкими подругами. Так получилось, потому что мы во многом одинаковые, у нас одна позитивная энергетика.

Стала бабушкой уже в 48 лет. Когда я узнала, что у старшего сына родится дочка, это было состояние прекрасного шока и эйфории. Разумеется, я была счастлива. Сейчас у меня уже две внучки: девятилетняя Василиса и двухлетняя Маша. Мы живём в соседних домах, поэтому я почти каждый вечер после работы прихожу их проведать. Если не вижу внучек хотя бы два дня, то всё – сердце уже скучает.

Внучки – подарок после двух сыновей. Парней во что ни одень, это всегда штаны и рубаха. А с девчонками мы плетём косички, заколочки разные используем, наряжаемся. Чтобы мы ни делали, нам просто хорошо вместе: читаем, поём, гуляем, ходим в кино и театр, занимаемся домашним хозяйством, ездим на дачу. Сейчас, когда конкурс закончился, хочу заняться внучками по-настоящему. Они растут, меняются, а меня практически не было рядом с ними всё это время.

Не готова к отдыху от работы. Уже будучи на пенсии, я продолжала работать, а год назад мне предложили стать руководителем профсоюзной организации в моей компании. Оказалось, что именно эта работа и есть моё призвание. Мне всегда было интересно работать с людьми, помогать им, отдавать свою любовь, заботу, а своей семьи для этого не хватало, хотелось большего. Думаю, когда идёшь на работу и обратно с удовольствием – это и называется счастьем.

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