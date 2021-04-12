Журналистов и силовиков научат уважать друг друга

В Екатеринбурге прошло совещание о допмерах по обеспечению законных прав журналистов. Фото: Валентин Тетерин.

В Екатеринбурге состоялось совещание о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов. На заседание под председательством полномочного представителя Президента России в УрФО Владимира Якушева и председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества Валерия Фадеева были приглашены силовики, главы общественных палат и руководители ведущих СМИ региона.

Добиться взаимоуважения

Председатель СПЧ в своём выступлении подробно остановился на двух темах: работе журналистов при освещении массовых мероприятий и статусе блогеров. Ключевой тезис его выступления: база, на которой должно основываться взаимодействие представителей СМИ и силовиков — взаимоуважение, которое, к сожалению, не всегда имеет мест.

Одна из причин, по мнению Валерия Фадеева — полиции не удаётся идентифицировать прессу. Для освещения массовых акций журналистам необходимо иметь при себе удостоверение и бейдж прессы, а также зелёный жилет. Однако все эти опознавательные знаки сегодня легко подделать — бейдж и жилет можно заказать в любой типографии, а журналистское удостоверение открыто продаётся в Интернете. В подтверждение своих слов Валерий Фадеев продемонстрировал корочку информационного агентства «Главные новости» – с печатью и даже свидетельством о регистрации СМИ, – приобретённое в качестве эксперимента за три тысячи рублей.

Чтобы избежать неприятных ситуаций при освещении массовых акций, которые случались и в Свердловской области, было предложено создать специальный реестр журналистов и регистрировать каждого из них на митинг на сайте Роскомнадзора с получением специального QR-кода. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы.

Есть идея

Самое содержательное выступление получилось у Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Омбудсмен подробно описала круг существующих в регионе проблем – таких как затягивание расследования резонансных нападений на журналистов, административные и экономические барьеры, препятствующие работе СМИ. Также председатель комиссии «По личным правам» СПЧ отметила, что на комиссиях Совета и в Союзе журналистов уже выработан ряд предложений о недопустимости задержания журналистов, находящихся на мероприятиях по заданию редакции.

Глава общественной палаты Свердловской области, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин в свою очередь предложил, чтобы редакции уведомляли о направлении сотрудников для освещения митингов компетентные органы. Тогда силовики смогут предусмотреть для работы СМИ безопасные зоны.

Уральский полпред эту идею раскритиковал, поскольку речь идёт именно о несогласованных акциях и когда они произойдут – предугадать не представляется возможным.

- Конечно, хотелось бы и журналистов аккредитовать, и списки создать. Но акции могут начаться на два часа раньше или позже, и всё полетит в тартарары, – считает полпред.

Как быть с блогерами?

Также остаётся нерешённым вопрос статуса блогеров, которые тоже освещают несанкционированные акции и предъявляют претензии в случае задержания, называя себя журналистами.

- Блогеры не подпадают под действия законов о СМИ. Как быть с ними? Надо требовать от блогеров чтобы регистрировались как СМИ, и тогда они будут иметь не только права, но и обязанности или же оставлять ситуацию как есть? – задался вопросом председатель Валерий Фадеев.

Определиться со статусом блогеров призвал и уральский полпред.

- Закон должны соблюдать все стороны процесса. У некоторых блогеров подписчиков больше, чем у СМИ. Мы должны определить правовой статус этих людей, – заявил Владимир Якушев.

Решение – в диалоге

От журналистского сообщества в ходе совещания поступило предложение правоохранительным органам – провести для журналистов инструктаж – «как не попасть под горячую руку» в ходе митинга. Уральский полпред эту инициативу поддержал.

- Такие встречи должны проходить, общение должно быть. В таком диалоге и будет рождаться правильный подход, – считает полпред.

В целом дискуссия, продолжавшаяся около полутора часов, получилась плодотворной: помимо проблемы освещения несанкционированных акций и статуса блогеров, обсуждались и другие актуальные вопросы. Главное, чтобы рассуждения о взаимоуважении не остались лишь темой для разговора на подобных совещаниях.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».