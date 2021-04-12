Ещё два свердловчанина вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства"

Свердловчане были признаны одними из лучших среди 118 конкурсантов полуфинала, прошедшего в Мурманске. Фото: коллаж.

В финал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства", проводимого АНО "Россия - страна возможностей", прошли ещё два участника из Свердловской области. Они были признаны одними из лучших среди 118 конкурсантов полуфинала, прошедшего в Мурманске.

Финалист из Екатеринбурга сказал, что он расценивает конкурс как большую площадку для обмена опытом и идеями.

"Бесценно, что все эти люди – практики. Отельеры, руководители общественного питания, экскурсоводы, туроператоры, телеведущие и блогеры могут предложить комплексные решения любого вопроса. Огромное число идей можно реализовать у нас на Урале, и мы будем это делать", – поделился впечатлениями от конкурса Сергей Сергеев.

Екатеринбуржец представил на конкурсе проект включения туристического компонента в обучение волонтёров, которые прибудут в уральскую столицу на Универсиаду-2023. По его мнению, чтобы рассказывать гостям Екатеринбурга о городе, волонтёры должны понимать особенности региона и хорошо знать историю столицы Урала.

В свою очередь житель Сысерти Александр Савичев представил на суд жюри проект по созданию уникальной экскурсии по старому чугунолитейному железоделательному заводу Турчаниновых-Соломирских. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, Александр занимается изучением истории города уже 15 лет, поэтому и представленный им проект связан с историческим прошлым Сысерти.

Напомним, неделю назад стало известно, что в финал конкурса "Мастера гостеприимства" прошёл житель посёлка Висим Андрей Швачко. Он представил на конкурсе проект "Уютный домик" – сеть мини-домов, которые могут быть арендованы через специальное приложение в сети Интернет.

Региональные полуфиналы конкурса в 2021 году пройдут еще в четырёх городах России: Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми.

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