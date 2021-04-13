Интервью с Николаем Смирновым, "Главная бабушка Екатеринбурга" и поддержка бизнесменов: главное в номере "ОГ" за 13 апреля

Добрый день, дорогие друзья! Понедельник, как известно, день тяжёлый, в смысле – суетный, но и новостей поднакопилось за выходные дни. Пожалуй, больше всего радует прогноз погоды, но есть и другие интересные события, которыми мы с вами поделимся.

Вода, тепло, свет, газ… Без этих бытовых благ наша жизнь уже кажется невозможной. Каждый месяц мы оплачиваем коммунальные квитанции и за свои деньги требуем качественных услуг. Но аварии на сетях и сбои в работе коммунальных предприятий, к сожалению, имеют место. «Облгазета» встретилась с руководителем, который непосредственно отвечает на развитие жилищно-коммунального комплекса в Свердловской области – министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым. Он дал ответы на самые острые вопросы и рассказал, что удалось сделать в сфере ЖКХ за последние пять лет. Читайте полный текст актуального интервью на второй странице.

Бизнесменам Среднего Урала стал доступен новый инструмент государственной поддержки – соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Оно защищает предпринимателей от изменений, которые могут ухудшить условия их работы, и даёт им возможность обратиться к органам власти за компенсацией затрат на создание инфраструктуры. Возможностью уже воспользовались две компании, реализующие проекты на Среднем Урале. На очереди – ещё около десятка. Все подробности – на третьей странице.

В Екатеринбурге состоялось совещание о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов. На заседание под председательством полномочного представителя Президента России в УрФО Владимира Якушева и председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества Валерия Фадеева были приглашены силовики, главы общественных палат и руководители ведущих СМИ региона. Как выяснилось, как и любая другая, нуждается в защите.

В столице Среднего Урала определили победительницу конкурса «Главная бабушка Екатеринбурга». Это звание получила руководитель профсоюзной организации Оксана Викторова. В 58 лет у неё есть всё, что нужно для счастья: дружная семья, два сына и две внучки, любимая работа и море энергии. Оксана Викторова рассказала журналисту «Облгазеты», как стала бабушкой в 48 лет и нашла любимую работу на пенсии.

В Казани завершился чемпионат России по плаванию – отборочный старт для формирования команд, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио. Свердловская пловчиха Анастасия Кирпичникова выполнила условия отбора сразу на трёх дистанциях – 1500, 800 и 400 метров вольным стилем. Сейчас, почти за 100 дней до открытия Игр-2021, уже несколько спортсменов выполнили необходимые критерии, которые позволят выступить в Японии. «Облгазета» рассказывает о тех, кто из уральских атлетов уже имеет заветную путёвку.