Улицы Екатеринбурга вновь перекроют ради репетиции парада Победы

Военные Екатеринбургского гарнизона продолжают репетиции парада Победы. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге состоится третья репетиция парада Победы. На Вторчермете вновь перекроют ряд улиц. На закрытых участках установят временные дорожные знаки.

Проехать по участку улицы Дорожная (от Окраинной до Городской) автолюбители не смогут с 07:40 до 9:30.

С 9:00 до 13:00 ограничения движение для всех видов транспорта вводится по следующим улицам:

2-я Новосибирская (от Палисадной до Окружной);

Зенитчиков (от Палисадной до Братской);

Палисадная (от Новосибирской второй до Окраинной);

Окраинная (от Палисадной до Эскадронной);

Эскадронная (от Окраинной до Новосибирской);

Новосибирская (от Эскадронной до Окружной);

Окружная (от Новосибирской до Новосибирской второй).

По данным пресс-службы мэрии, на период проведения тренировок охрану общественного порядка обеспечит УМВД РФ по Екатеринбургу. Министерство также окажет содействие в ограничении движения всех видов транспорта. Горожан просят быть внимательными при выборе маршрута движения.

Следующая тренировка запланирована на 15 апреля. С полным графиком репетиций парада Победы в Екатеринбурге можно ознакомиться здесь.

В 2021 году отмечается 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Екатеринбурге 9 Мая на площади 1905 года пройдёт Парад Победы, а затем шествие "Бессмертный полк". В 22:30 будет дан салют с акватории Городского пруда, летнего парка "Уралмаш" и Преображенского парка.

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