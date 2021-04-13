Как шахтёрам под Североуральском вернули Дом культуры

На занятии у Любови Гавричевой солисты студии бального танца Наталья Червякова и Никита Швабт. Фото: Алексей Кунилов

В шахтёрском посёлке Черёмухово (Североуральский ГО) – отличный Дом культуры «Малахит», где для самодеятельных коллективов созданы завидные условия. Но так было не всегда. Пять лет назад в здании царила разруха, а культработники «снимали углы» в других муниципальных учреждениях. «Облгазета» узнала, как возвращали ДК рабочему посёлку и почему здесь чтят память ушедшего из жизни депутата Законодательного собрания региона Анатолия Сухова.

Здание

Дом культуры в североуральском посёлке Черёмухово был построен в 1956 году. В те годы здесь набирали силу бокситовые шахты, и для горняцких семей создавалась социальная инфраструктура. За полвека здание пришло в упадок. В 2007-м ДК был закрыт из-за аварийного состояния, сотрудники продолжили свою работу сначала в помещениях местной администрации, затем в детсаде.

В последние десятилетия рядом с посёлком строилась шахта «Черёмуховская-Глубокая». Её запустили в работу в 2015 году. Анатолий Сухов, представлявший в областном Заксобрании северные города, лоббировал обновление социальных объектов в посёлке. Он считал, что у шахтёров есть особое право на праздник, поэтому необходимо им помочь в восстановлении ДК.

Идея была поддержана губернатором Евгением Куйвашевым. Во время очередной поездки в Североуральск в 2016 году глава региона побывал на подземном горизонте новой шахты, поздравил жителей с Днём шахтёра и поделился ближайшими планами:

– Компания «РУСАЛ» платит налоги в Свердловской области, наша задача обеспечить социальную инфраструктуру. Мы с руководством города и рудника и при поддержке депутата Анатолия Сухова приняли решение отстроить ДК в Черёмухово. Уверен, это будет замечательный центр культуры и досуга.

Губернатор не ошибся. 20 миллионов рублей, выделенные из областного бюджета, позволили сделать качественный ремонт здания. Городские власти позаботились о приобретении "одежды" для сцены, музыкального оборудования, компания «РУСАЛ» подарила кресла для зрительного зала стоимостью 1 миллион рублей. В марте 2018 года поселковый очаг культуры вновь принял артистов и зрителей.

Кадры

Для полноценной работы учреждения культуры нужны не только стены. Всё, как известно, решают кадры. В этом «Малахиту» повезло. Вслед за мужем-производственником из Екатеринбурга в Черёмухово приехала хореограф Любовь Гавричева, и посёлок стал танцующим. Дирижёр-хоровик из Североуральска Нина Федосеева не захотела скучать на пенсии и собрала в «Малахите» ансамбль «Хорошее настроение».

– Среди исполнительниц педагоги, представительницы рабочих профессий, предприниматель. Все женщины среднего возраста, – рассказывает Нина Федосеева.

Растит «Малахит» и собственные кадры.

– Пришла ко мне несколько лет назад молодая женщина устраиваться уборщицей. Я ей посоветовала получить образование, что она и сделала. Три года пролетели быстро, и в ДК теперь есть культорганизатор – Ольга Смирнова, – рассказывает директор «Малахита» Галина Кандакова.

В учреждении проходят киносеансы и вечера отдыха, работают 24 клубных формирования, которые посещают 202 человека. Обновлённый ДК стал настоящим генератором творческих идей, популярных у жителей. В Черёмухово проходят конкурсы местных красавиц, широкие народные гулянья на Масленицу, фестиваль шансона «Гуляй и пой душа!».

У посёлка – хорошие перспективы, говорит Елена Балбекова, председатель североуральской городской думы, жительница Черёмухово:

– Сейчас у нас проживают 5 417 человек. Территория посёлка соседствует с природным заповедником «Денежкин Камень». Планируем нынче провести ремонт в школе №13 и открыть там «Точку роста». Есть также планы по созданию зоны отдыха возле ДК «Малахит». Я люблю свою малую родину и не собираюсь её покидать.

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В репертуаре ансамбля «Хорошее настроение» более 40 песен. Фото: Алексей Кунилов

Галина Кандакова сумела превратить поселковый ДК в любимый жителями Черёмухово очаг культуры. Фото: Алексей Кунилов

Зданию ДК «Малахит» нынче исполнится 65 лет, но выглядит оно молодо и стильно. Фото: Алексей Кунилов

Костюмер и культорганизатор Елена Серкина гордится изысканностью нарядов самодеятельных артистов «Малахита». Фото: Алексей Кунилов

В Черёмухово детские площадки не пустуют даже в холода. Фото: Алексей Кунилов

Нина Федосеева признаётся, что скучала без работы целый год. Репетициям помешала пандемия. Фото: Алексей Кунилов