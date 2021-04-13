В Нижнем Тагиле есть своя «статуя Свободы»

Нижнетагильская «статуя Свободы» размерами и статусом с американской, конечно, не сравнится, зато она добрее. Фото: Алексей Кунилов

После нынешней зимы двухметровую «копию» американской статуи Свободы, которая располагается на северной границе Нижнего Тагила, вновь слегка подреставрировали. Своеобразную визитную карточку муниципалитета создал из металлолома местный скульптор Александр Иванов. «Большая тагильская леди» имеет трогательную особенность: автор расположил в её короне гнездо и поселил там аиста.

Свою версию статуи Свободы Александр Иванов презентовал в 2015 году на Ночи музеев.

– Создавая скульптуру, я решил, что гнездо аиста в короне уральского варианта «большой нью-йоркской леди» символизирует миролюбивые намерения россиян по отношению к Западу, – пояснил свою задумку Александр Иванов. – Птицы не участвуют в политике, а селятся там, где им удобно.

После презентации проекта скульптура «поселилась» на задворках Дома художника. Территория двора не охраняется, поэтому вандалы частенько навещали коронованную особу: поливали краской, отламывали небольшие фрагменты. Спустя два года интерес к скульптуре проявили предприниматели, имеющие офис на улице Краснознамённой – практически на выезде из города.

– Мне предложили средства на реставрацию скульптуры и установку её у дороги с оживлённым трафиком. Решил, что это хорошее предложение – так мою работу увидят многие, – рассказал журналисту «Облгазеты» скульптор.

Как только «статуя Свободы» появилась на новом месте, ею заинтересовались в мэрии. Специалисты управления архитектуры проверили, соответствует ли малая архитектурная форма городским нормативам по безопасности и вписывается ли в окружающий ландшафт. Нарушений не нашли, и арт-объект остался на трассе.

Лик тагильской «статуи Свободы» обращён к городу, и во всей красе скульптуру видят только выезжающие. Поэтому ироничные автомобилисты, пересекая границу муниципалитета, улыбаются, мол, вот мы и свободны от Нижнего Тагила.

В ТЕМУ По одной из версий, не подтверждённых документально, тагильчане приложили руку к созданию нью-йоркской статуи, полное название которой «Свобода, озаряющая мир». Изготовление её шло во Франции в XIX веке. В то время уральские заводы господ Демидовых поставляли в Европу большие партии меди. На обшивку будущего символа США ушла 31 тонна этого металла. Многие отечественные историки полагают, что французы использовали медь, добытую на Меднорудянском месторождении в Нижнем Тагиле.

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