Почему доходы по банковским вкладам стали облагать налогом?

Прежде чем подписать договор с банком, внимательно изучите условия и гарантии сохранности средств Фото: Алексей Кунилов

В наши дни нет стабильности ни в финансах, ни в законах, регулирующих финансовые отношения граждан и государства. За всеми изменениями уследить невозможно, поэтому многие из них становятся сюрпризами, зачастую не очень приятными. С одним из них недавно столкнулся читатель «Облгазеты» из Екатеринбурга Михаил Зайченков.

– Три года назад менеджер банка убедил меня заключить два договора – инвестиционный и страховой, – рассказывает Михаил Зайченков. – Срок первого истекает через два года, а второго – нынче, уже в мае. Заранее позвонил в банк, чтобы узнать, когда приходить за расчётом, а меня огорошили. Оказывается, в прошлом году был принят закон, по которому доходы по банковским вкладам облагаются налогом. Распространяется ли он на договоры, заключённые до принятия закона?

Михаил Зайченков подчеркнул, что считает несправедливым изменение условий договора задним числом. Он рассчитывал получить одну сумму, а теперь, выходит, она уменьшится.

– Проблема в том, что изменились не условия договора, а порядок обложения налогом доходов физических лиц по вкладам в банках, – объясняет адвокат Елена Товстокор. – Федеральным законом №102 от 01.04.2020 года были внесены изменения в первую и вторую части Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты. Изменения вступили в силу 1 января 2021 года и с этой даты применяются к налогоплательщикам. Никаких дополнительных особенностей, учитывающих, в частности, дату заключения договора банковского вклада, законом не предусмотрено.

Елена Товстокор обращает внимание на то, что инвестиционный договор не является банковским вкладом. И договор в этом случае заключается не с банком, а с доверительным управляющим. Данный вид договора регулируется законом о рынке ценных бумаг. Доходы от индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) и от инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) облагаются подоходным налогом.

– Основное отличие условий инвестиционного договора от договора банковского вклада в том, что получение доходов по нему не гарантируется, – уточняет Елена Товстокор. – Соответственно, сумма договора не застрахована в агентстве страхования вкладов, а значит, велик риск потерять все вложенные деньги. Жаль, что люди не видят разницы между инвестициями и вкладами. Нужно внимательно изучать условия перед заключением договора, чтобы не попасть впросак.

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Опубликовано в №... от 14.04.2021 под заголовком «...»