Общая стоимость забронированных по 1 июня туров составляет 32 миллиарда рублей. Речь о возврате этих денег не идёт, а только о замене направления или переносе сроков поездки Фото: Алексей Кунилов

Россия до начала лета приостановила авиационное сообщение с Турцией и Танзанией – главными на сегодня для россиян направлениями зарубежного отдыха. Такое решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусом с учётом сложной эпидемической ситуации в этих странах.

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня сего года», – передал ТАСС в минувший понедельник слова главы правительственного оперштаба вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Также оперштаб приостановил на данный период и авиасообщение с Танзанией. Полёты в эти страны будут возобновлены, когда ситуация там стабилизируется, о чём оперштаб, по словам Татьяны Голиковой, будет «оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства».

Между тем туры в Турцию на этот период запланировали около полумиллиона наших соотечественников. Традиционно пик поездок на «берег турецкий» приходится на майские праздники – в это время море у Анатолийского побережья уже неплохо прогрето и позволяет нетерпеливым гражданам открыть пляжный сезон. Для аэропорта Кольцово самым популярным зарубежным направлением до недавнего времени был турецкий курорт Анталья – туда выполняли рейсы девять авиакомпаний. Сейчас эти полёты придётся отменить.

Но хуже всех придётся тем, кто уже оплатил свою путёвку. Общая стоимость забронированных россиянами по 1 июня туров в Турцию, по данным Ассоциации туроператоров России, составляет 32 миллиарда рублей.

– Тем, кто оказался в такой ситуации, в первую очередь надо обратиться в своё турагентство, которое должно предложить им или перенос даты поездки, или альтернативный вариант, – говорит исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Если человек захочет сохранить дату поездки, то выбрать другое направление с учётом скудного ассортимента будет крайне трудно. Сейчас до конца прорабатывается механизм таких замен. Пока он не отработан детально, ждём инструкции от Федерального агентства по туризму.

В то же время на сайте Федерального агентства по туризму в заявлении его руководителя Зарины Догузовой предлагаются дополнительные меры для поддержки туроператоров, чтобы минимизировать последствия введённых ограничений и помочь им выполнить свои обязательства перед клиентами. Речь, в частности, идёт и о субсидиях туроператорам за вывозные рейсы по аналогии с прошлым годом. Сейчас в той же Турции находятся до 30 тысяч туристов из России. Они смогут продолжить отдых и вернуться назад чартерными рейсами в срок.

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