Главное в номере "Областной газеты" за 14 апреля

Добрый день, дорогие друзья, наши читатели! Надеемся порадовать вас сегодня добрыми вестями и проблемными темами. Судите сами.

Состояние и перспективы развития онкологической службы в Свердловской области обсудили участники выездного заседания комитета по социальной политике регионального Заксобрания, которое прошло в Свердловском областном онкологическом диспансере (СООД). Проект создания на базе диспансера Центра высоких технологий презентовал главврач Владимир Елишев.

В Свердловской области за 2020 год закрылось 95 магазинов. Как пояснила «Облгазете» замминистра АПК и потребительского рынка области Светлана Островская, большинство из них – непродовольственные магазины и расположенные в сельской местности.

Экологическая реформа, как бы её ни критиковали, сделала почти невозможное: расшевелила вековые сельские свалки и отучила жителей отдалённых посёлков сжигать, закапывать и относить в ближайший лесок бытовой мусор. Мусоровозы приехали туда, где их не видели со времён основания селений. Свыше 300 населённых пунктов Свердловской области не имеют круглогодичного автодорожного сообщения. Тут уж не до вывоза мусора, но и тонуть в нём нельзя. Что для этого делается – узнаете здесь.

В Свердловском областном суде начался процесс по делу застреленного при задержании Владимира Таушанкова, которое получило резонанс в российской масштабе. Судья решил рассматривать его в закрытом режиме, хотя стороны об этом не просили. Разбирательства в судах за закрытыми дверями проходят всё чаще. Чем это объясняется, и не злоупотребляют ли суды правом отступать от священного принципа гласности и открытости, разбиралась журналист «Облгазеты».

Бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы и глава Федерации биатлона Свердловской области Антон Шипулин побывал в Новоуральске и посетил комплекс «Зелёный мыс». Шипулин высказал идею о реконструкции комплекса, который пустует три года, и о передаче его во владение филиала Училища олимпийского резерва №1. Он уточнил, что решение по поводу дальнейшей судьбы объекта могло быть принято уже в конце февраля, для чего необходимо было собрать рабочую группу под руководством вице-губернатора Сергея Бидонько. Однако больше информации по этой теме не было, сам Шипулин тоже никак не комментировал развитие ситуации. «Областная газета» разбирается в деталях этой истории и рассказывает, почему «Зелёный мыс» так важен для региона.