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13 апреля 2021, 18:55

Проект ремонта здания мэрии Екатеринбурга оценили в 17,6 млн рублей

администрация Екатеринбурга

Проект ремонта здания мэрии необходимо предоставить до 22 ноября 2022 года. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который займётся разработкой научно-проектной документации для ремонта здания горадминистрации. Стоимость услуги оценивается в 17 млн 591 тыс. рублей (бюджет города).

Как говорится в техзадании, размещённом на сайте госзакупок, научно-проектную и проектно-сметную документацию необходимо подготовить для двух объектов. Речь идёт о пятиэтажном здании с шестиуровневой башней на ул. Ленина, 24-а (главный вход в мэрии) и четырёхэтажном здании на ул. 8 Марта 8б.

Работу нужно будет завершить до 22 ноября 2022 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 апреля. Подрядчика выберут 23 апреля.

Фото: документ

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Областная газета Свердловской области

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