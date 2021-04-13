Темы дня

Общество
13 апреля 2021, 20:01

В Нижнем Тагиле в подъезде жилого дома обнаружили учебную гранату

учебная граната

Учебная граната передана сотрудникам полиции. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Подозрительный предмет, конструктивно схожий с гранатой Ф-1, был обнаружен в подъезде жилого дома в Нижнем Тагиле. На место выезжала группа разминирования нижнетагильского ОМОН.

Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, специалисты ведомства обследовали находку и установили, что это учебная осколочная граната Ф-1, без запала. Она не представляет опасности для жизни и здоровья граждан. Для дальнейших следственных действий предмет был передан сотрудникам полиции.

Добавим, ранее взрывотехники обследовали боеприпасы – боевую гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ-2 и 77 патронов от нарезной малокалиберной винтовки, обнаруженные в гараже жителя Каменского ГО.

Читайте также:

На Урале рабочие завода нашли снаряд противотанковой пушки.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.04.2021, 20:27 / Общество
Екатеринбург примет Евразийский экономический форум в одиннадцатый раз
13.04.2021, 20:01 / Общество
В Нижнем Тагиле в подъезде жилого дома обнаружили учебную гранату
13.04.2021, 19:31 / Общество
Евгений Куйвашев открыл форум «Здравоохранение Урала-2021»
13.04.2021, 19:13 / Общество
На Белоярском водохранилище спасли 11 рыбаков-любителей
13.04.2021, 18:55 / Общество
Проект ремонта здания мэрии Екатеринбурга оценили в 17,6 млн рублей