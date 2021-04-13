В Нижнем Тагиле в подъезде жилого дома обнаружили учебную гранату

Учебная граната передана сотрудникам полиции. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Подозрительный предмет, конструктивно схожий с гранатой Ф-1, был обнаружен в подъезде жилого дома в Нижнем Тагиле. На место выезжала группа разминирования нижнетагильского ОМОН.

Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, специалисты ведомства обследовали находку и установили, что это учебная осколочная граната Ф-1, без запала. Она не представляет опасности для жизни и здоровья граждан. Для дальнейших следственных действий предмет был передан сотрудникам полиции.

Добавим, ранее взрывотехники обследовали боеприпасы – боевую гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ-2 и 77 патронов от нарезной малокалиберной винтовки, обнаруженные в гараже жителя Каменского ГО.

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