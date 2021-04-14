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Общество
14 апреля 2021, 10:43

В Екатеринбурге готовятся включить фонтаны

фонтан

Фонтаны начнут включать во второй половине мая. Фото: Алексей Кунилов.

Стало известно, когда в Екатеринбурге включат фонтаны. В городе уже идёт подготовка.

Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы. Изданию уточнили, что запуск запланирован после 15 мая.

"Сейчас специалисты преступили к расконсервированнию оборудования и проверке работоспособности систем", – сообщила начальник отдела информационного сопровождения Виктория Мкртчян.

Напомним, в прошлом году первый фонтан включили 13 мая. Им стал фонтан на площади Советской Армии.

В Екатеринбурге много фонтанов, на фоне которых можно сделать прекрасные снимки. Если вы планируете посетить столицу Урала, то рекомендуем вам увидеть светомузыкальный фонтан в Историческом сквере. Неподалёку от него расположены фонтан в сквере Попова и "Каменный цветок". Также в тёплое время года фонтаны функционируют в городских парках.

Областная газета Свердловской области

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