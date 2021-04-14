Кладбище в "Зелёной роще" станет объектом культурного наследия регионального значения

Специалисты рекомендовали дать объекту название "Кладбище XIX – начала XX веков на территории парка Зеленая Роща в Екатеринбурге". Фото: Галина Соловьёва.

Эксперты Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области одобрили включение старинного кладбища в парке "Зелёная роща" в госреестр объектов культурного наследия. Ему рекомендовали присвоить категорию ОКН регионального значения.

Специалисты рекомендовали дать объекту название "Кладбище XIX – начала XX веков на территории парка Зеленая Роща в Екатеринбурге".

"На основании фактов и сведений, выявленных и установленных в результате проведенных исследований, считать обоснованным (положительное заключение) включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ объекта культурного наследия регионального значения", - говорится в заключении, опубликованном на сайте управления госохраны ОКН.

Предметами охраны являются земельный участок в пределах границ территории ОКН, склепы, погребения, культурный слой, надмогильные камни и конструкции XIX - начала XX веков и мемориальное значение старинного кладбища.

Фото: документация на сайте Управления госохраны ОКН Свердловской области

Напомним, в сентябре 2019 года в "Зелёной роще" проводились археологические исследования. В процессе раскопок на территории парка обнаружили объект культурного наследия – кладбище XIX – начала XX века.

В ноябре того же года были утверждены границы объекта.

Согласно генплану 1856 года, часть территории "Зелёной рощи" занимало городское кладбище. Захоронения размещались вокруг собора Александра Невского, но позже кладбище разрослось и заняло всю северную часть "Зелёной рощи" (ранее "Монастырской рощи"). Южная часть использовалась для отдыха горожан. Кладбище было включено в Перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области.