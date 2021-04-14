"Красная бурда" представляет актуальные объявления из скипидарских газет:

РАБОТА

Требуется картёжник с навыками дурака. Наоборот не предлагать.

Закрывающемуся швейному предприятию требуется закройщик предприятия.

В дружный удалой коллектив требуется разноразбойничий.

Требуется помощник не справляющегося.

Требуется уборщица со знанием своего места.

Требуется специалист по предотвращению потерь в бюро находок.

Приглашаем математиков, отслуживших в рядах Фурье.

Бассейну требуется хлорист.

Требуется специалист по отказу в приёме документов.

Школе физиогномики требуется опытный физиогном.

Подработка! Требуются подрабочие.

Требуется уборщица на полотёрской основе.

Требуется сменщица пельменщицы в пельменную посменно.

Заводу готовых изделий требуются издельщики. Оплата издельная.

УСЛУГИ

Услуги грузчиков по переброске пианино через перила балконов.

Могу десять раз за ночь! Услуги охранника по обходу территории.

Даю уроки игры на раздевание.

Грузчики со своими мамзелями.

ВАШ РИЕЛТОР ОЛЬГА ПЕТРОВНА СИДОРОВА попала в трудную ситуацию. Киньте ей денег, она потом всё объяснит.

Ласковая, обворожительная ворожея Ворожея. Обворожу, приворожу, отворожу, ублажу, провожу. 2500 рублей за час колдовства.

Даю уроки мужества на дому.

Шугаринг чая и кофе в самых труднодоступных местах вашего офиса.

Отогрев авто, отперев дверей, прикурив аккумуляторов, заменив колёс, зацепив тросов, застряв звони!

РАЗНОЕ

Для обучения игре на фортепиано ищу преподавателя, ученика и фортепиано.

Сеть алкомаркетов «Пристоль» объявляет о смене названия на «Подстоль».

Познакомлюсь с целью серьёзных подношений. Содержанна.

ПРОДАМ-ОТДАМ

Продаю шины зимние, на меху. Очень тёплые. На взрослую машину.

Оренбургские пуховики. Верх, подкладка – нейлон. Наполнитель – платок.

Беспроводные наушники Электроника ТДК-3! Провод оторвался ещё в 1983 году.

Отдам даром дурам! Мужчина-мальчик, добрый, нудный, ласковый, достал.

Ошейник с шипами на мальчика, наручники, мячики в рот. Отдам в плохие, гадкие, жестокие и беспощадные руки.

Отдам в хорошие руки лопату для рытья котлована под бассейн на моём участке.

Опубликовано в №066 от 15.04.2021