Поездка Евгения Куйвашева в Талицу, реализация региональных проектов и "Спутник V": обзор свежего номера "Облгазеты"

Добрый день, дорогие друзья! Ну что, доживаем последние денёчки неожиданно выпавшей хорошей погоды? Значит, будет время почитать свежую газету.

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершил первую за долгое время рабочую поездку на восток области – в Талицкий городской округ. Глава региона посетил молочный завод «Талицкие молочные фермы», где недавно открыли новый производственный комплекс, и принял участие в торжественном открытии ледовой арены.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский отныне будет курировать выполнение майского указа главы государства на Среднем Урале и реализацию региональных проектов. На федеральном уровне для эффективной реализации нацпроектов создан специальный Координационный центр правительства.

В Свердловскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник V» – 41 тысяча доз. Полностью прошли вакцинацию от коронавируса в нашем регионе более 174 тысяч уральцев, а всего в стране хотя бы одну прививку из двух поставили чуть больше 14 млн человек. Растёт и интерес других стран к «Спутнику V»: недавно Индия стала 60-м государством, которое одобрило использование этой вакцины у себя. При этом третья волна коронавируса Россию по-прежнему не захлестнула – первая в мире вакцина от COVID-19 так эффективна? Разбирается "ОГ".