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15 апреля 2021, 09:05

Улицы Екатеринбурга перекроют для очередной репетиции парада Победы

репетиция парада Победы

В связи с репетицией парада водителей просят выбирать пути объезда. Фото: Галина Соловьёва.

С самого утра на Вторчермете начали перекрывать улицы. В микрорайоне стартовала очередная репетиция парада Победы.

Начиная с 07:40 водители не могут проехать по улице Дорожная (от Окраинной до Городской). Ограничения на данном участке продлятся до 9:30.

С 9:00 до 13:00 ограничения движение для всех видов транспорта вводится по следующим улицам:

  • 2-я Новосибирская (от Палисадной до Окружной);
  • Зенитчиков (от Палисадной до Братской);
  • Палисадная (от Новосибирской второй до Окраинной);
  • Окраинная (от Палисадной до Эскадронной);
  • Эскадронная (от Окраинной до Новосибирской);
  • Новосибирская (от Эскадронной до Окружной);
  • Окружная (от Новосибирской до Новосибирской второй).

На указанных улицах появятся временные дорожные знаки. Горожан просят быть внимательными при выборе маршрута движения. На время тренировок охрану общественного порядка обеспечат сотрудники полиции, сообщает пресс-служба мэрии.

Следующая тренировка запланирована на 20 апреля. С полным графиком репетиций парада Победы в Екатеринбурге можно ознакомиться здесь.

В 2021 году отмечается 76-летие Победы в Великой Отечественной войне.

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Областная газета Свердловской области

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