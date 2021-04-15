Зачем над Ирбитом летал спасательный вертолёт МИ-8?

Василий Досалиев (в центре) обсуждает ход учений с главой Ирбита Николаем Юдиным (слева). Фото: Павел Ворожцов

14 апреля жители Ирбита наблюдали необычную картину: с самого утра на улицу Орджоникидзе к берегу реки Ницы стала стягиваться техника. Пожарные и полицейские машины, кареты скорой помощи, несколько «Газелей», «КАМАЗ» и ярко-красный «УАЗ» с номером 101 на борту… Вокруг снуют десятки людей в форме МЧС. У самой кромки воды выгружается моторная лодка, рядом на автомобильном прицепе стоит катер. Тут же к запуску готовится беспилотный летательный аппарат. Что происходит?

Кого спасаем?

Как выясняется, в Ирбите идут командно-штабные учения по ликвидации последствий половодья. И масштаб у них – всероссийский. Команды отдаёт полковник Василий Досалиев – заместитель начальника главного управления МЧС России по Свердловской области.

– Ирбит был выбран не случайно, – рассказывает он «ОГ». – Город находится в пойме реки, и при срабатывании водохранилищ, связанных с рекой, возникает риск подтопления жилых домов. Зима нынче была снежная, почва сильно промёрзла, уровень воды в реке превысил 6 метров, но мы думаем – будет выше.

Досалиев выстраивает перед собой руководителей всех служб и зачитывает легенду учений:

– Резкий подъём реки Ницы превысил критический уровень – подтоплены 100 домов, мост через реку и участок автодороги Ирбит – Алапаевск длиной 1,2 километра. Ставлю задачу – спасти людей из затопленной территории и минимизировать ущерб. Мой позывной – «Тринадцать», всем службам по выполнении задания – доложить.

«Беспилотник» поднимается на высоту 60 метров, чтобы осмотреть зону разлива воды. Полковнику докладывают – опасность грозит 20 жителям, в том числе детям (роль пострадавших выполняют статисты МЧС). Спасатели – кто на лодке, кто на катере – начинают движение по реке. Часть из них остаётся на берегу – на случай экстренной ситуации. Глава города Николай Юдин, его первый заместитель Сергей Лобанов, руководители местных коммунальных служб сообщают – пункт временного размещения граждан готов к работе, повреждений систем связи и линий электропередачи нет, организован коечный фонд – для тех, кто, выбираясь из подтопленных домов, может травмироваться…

Машина – на взлёт!

Рации в руках полковника Досалиева замолкают на несколько минут, и мы, пользуясь случаем, беседуем. Василий Климентьевич говорит, что к этим учениям город и область готовились более двух месяцев. Подключилось и федеральное звено спасателей. Всего – порядка 100 человек и 45 единиц техники. Разговор прерывает гул вертолёта. Воздушное судно марки МИ-8, предназначенное для решения боевых и гражданских задач, делает круг над местом учений, а потом отлетает на несколько метров и зависает в воздухе.

– Это профессиональная машина МЧС России, пилоты готовы посадить её на любую площадку и в любую погоду, чтобы помочь людям, – тут же рассказывают спасатели. – У этого вертолёта есть специальные спусковые устройства. Смотрите!

И правда – вертолёт опускает на тросах носилки. Как только они касаются земли, на них укладывают «пострадавшего» (несколько спасателей в «болотниках» по грудь уже успели прибежать туда!), и машина снова поднимает носилки. Всё это время пилоты контролируют высоту воздушного судна и держат машину в одном положении в воздухе.

К паводку готовы

Постепенно спасатели возвращаются к штабу учений. Из зоны подтопления эвакуированы все «пострадавшие». Сначала их перевозят в городскую больницу, где их встречают медики и психологи МЧС. Потом людей автобусами везут в пункт временного размещения – с комнатами отдыха и готовым горячим питанием. Пока учения завершаются, мы общаемся с первым заместителем главы Ирбита Сергеем Лобановым.

– Реальная угроза подтопления у нас каждую весну появляется, – рассказывает он. – Здесь, за рекой, есть небольшой «островок», где живут 17 ирбитчан, в том числе 5 детей. К ним – особое внимание. Чтобы оперативно помогать людям, мы создали муниципальный центр общественной безопасности, закупили технику, работаем в тесной связке с МЧС. В бюджете города заложен денежный резерв – порядка 2 млн рублей на случай подтопления. Заседания противопаводковой комиссии проводятся еженедельно.

На момент вёрстки номера стало известно, что областное управление МЧС России по итогам учений положительно оценило готовность городка к паводку. Сейчас результаты учений направлены в Москву – ирбитские власти ждут решения федеральных экспертов.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Это не шутка В главном управлении МЧС РФ по Свердловской области подчеркнули: проводимые учения – это не формальность. Задачу подготовить регион к весеннему половодью поставил Совет безопасности РФ по указу президента страны. Всего в Свердловской области насчитывается 16 муниципалитетов, где риск подтопления жилого сектора очень высок. И все 16 территорий спасатели тщательно проверяют: готовность техники и специалистов, материальные резервы пунктов временного размещения (в том числе наличие масок и дезинфицирующих средств), нормативно-правовую базу, работу муниципальных комиссий по чрезвычайным ситуациям. И проводят учения совместно с областными и федеральными спасателями, чтобы отладить механизм взаимодействия на случай реального подтопления. – Сначала морозы, а потом резкая оттепель – вода в реках сильно поднимается, – отмечают в управлении. – От паводка могут пострадать не только жилые дома, но и объекты транспорта, экономики, дорожные сети. И нам нужно спасти людей и минимизировать возможный ущерб. Сейчас критических точек нет, но пик паводка мы ещё не прошли. На севере региона снег только начинает таять. Там пик паводка, скорее всего, придётся на ближайшую неделю.

Жертвы стихии Самые сильные наводнения в Свердловской области за последние 30 лет: 14 июня 1993 года из-за разрушения грунтовой плотины был затоплен город Серов, погибли 15 человек, смыто 1,5 тысячи домов;

весной 2016 года из-за резкого подъёма воды в реках случился потоп в Ирбите – пострадали более 200 домов, эвакуированы почти 100 жителей;

21 июля 2020 года сильные ливни вызвали наводнение в Нижних Сергах. Пострадали почти 200 человек. Вода смыла несколько жилых домов, разрушила мосты и линии электропередачи.

На моторной лодке спасатели выходят на воду. Фото: Павел Ворожцов

Лодка пошла по реке Нице к месту помощи людям. Фото: Павел Ворожцов

Чтобы сделать этот снимок с земли, фотограф «ОГ», надев «болотники», вместе со спасателями шёл по затопленной территории. Фото: Павел Ворожцов

Вот так работа пилотов выглядит с земли. Фото: Павел Ворожцов

Спасательный катер возвращается к штабу учений. Фото: Павел Ворожцов

Штаб учений: Василий Досалиев (в центре) даёт указания по рации. Фото: Павел Ворожцов

Спасатели готовят «пострадавшего» к подъёму вертолётом. Фото: Павел Ворожцов