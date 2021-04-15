Минусовые температуры и снег вернутся в Свердловскою область

В последний день недели в Екатеринбурге станет прохладнее. Днём столбик термометра покажет +3...+5ºС. Фото: Владимир Мартьянов.

Уральские синоптики рассказали жителям Свердловской области о предстоящей непогоде. В регионе вернутся минусовые температуры.

В ближайшую ночь столбики термометра покажут +2...+7ºС, на крайнем севере ожидаются заморозки до -4ºС. Днём воздух прогреется до +8...+13ºС. Прогнозируются небольшие дожди и северо-восточный ветре 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

В ночь на субботу, 17 апреля, станет ещё прохладнее – -3...+2ºС. Днём на юге области будет +10...+15ºС, а на севере – всего +5ºС. Ветер западный 4-9 м/с.

Ночью 18 апреля на севере области ожидается до -3...-8ºС, на юге +2ºС, в дневные часы – до +1...+6ºС. Будет облачно с прояснениями, местами кратковременные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер подует северо-западный, западный 4-9 м/с, сообщает Уральский гидрометцентр.

В Екатеринбурге днём в пятницу и субботу будет +11...+13ºС, а в воскресенье всего +3...+5ºС.

Стоит помнить, что весенние перепады температур влекут за собой образование гололедицы. Водителям и пешеходам стоит быть внимательными на дорогах. В частности, автолюбителям необходимо следовать правилам ПДД и соблюдать скоростной режим, а пешеходам важно помнить, что на скользкой дороге тормозной путь машины возрастает.

За помощью можно обращаться по телефону 02 или 112.