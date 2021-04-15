Второй за неделю: на Среднем Урале нашли муляж гранаты

Подозрительный предмет передан в полицию. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

В Свердловской области нашли ещё один подозрительный предмет, конструктивно схожий с гранатой Ф-1. Предыдущий обнаружили в подъезде жилого дома в Нижнем Тагиле.

В этот раз в дежурную часть регионального Управления Росгвардии поступило сообщение из Новоуральска. Подозрительный предмет вблизи частного дома заметила местная жительница.

"Место обнаружения было оцеплено группой задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Для идентификации подозрительной находки выехала группа разминирования нижнетагильского ОМОН с кинологом и минно-разыскной собакой", - говорится в сообщении.

Как выяснили специалисты, жительница Новоуральска нашла муляж осколочной гранаты. Опасности он не представляет. Находка уже передана сотрудникам полиции.

Добавим, в феврале этого года взрывотехники обследовали боеприпасы – боевую гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ-2 и 77 патронов от нарезной малокалиберной винтовки, обнаруженные в гараже жителя Каменского ГО.