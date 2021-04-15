Парковку на главной площади Екатеринбурга закроют ради ярмарки

На ярмарке будут представлены изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры, гобелены и картины, вязанные вещи.Фото: Нина Георгиева.

В ближайшие субботу и воскресенье в центре Екатеринбурга пройдёт традиционная ярмарка выходного дня. Вместо припаркованных машин на площади 1905 года появятся торговые ряды.

Посетителей ждут за покупками 17 и 18 апреля с 09:00 до 17:00. Гостям представят сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары от производителей со всего УрФО: молочные продукты, мясные деликатесы, копчёности, рыбу, сыры, а также сладости.

Кроме этого, посетители смогут приобрести свежие овощи, выращенные в тепличных хозяйствах Среднего Урала. Также на прилавка будут представлены изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры, гобелены и картины, куклы и обереги, вязанные вещи.

Известно, что парковку на площади закроют в 00:00 17 апреля. Свою работу она возобновит в 19:00 21 марта. Горожанам, приезжающим на ярмарку на машинах, предлагают парковаться на улицах Урицкого и Володарского, а также в подземном паркинге ближайшего ТЦ, передаёт пресс-служба мэрии.

В пятницу "Облгазета" опубликует традиционный список всех ярмарочных площадок в свердловских муниципалитетах.

Добавим, в столице Урала на площадке Уральского центра развития дизайна (Горького, 4а) открылся фестиваль "Иван-да-Марья". Посетить его можно до 18 апреля включительно. Вход свободный. Подробности тут.