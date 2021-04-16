Пожар в Бызово, мост в Каменске-Уральском и "Ход королевы": главное в номере "ОГ" за 16 апреля

Добрый день, дорогие друзья! На улице весна, в душе тоже. Оживает природа, оживает и повседневная жизнь.

14 апреля жители Ирбита наблюдали необычную картину: с самого утра на улицу Орджоникидзе к берегу реки Ницы стала стягиваться техника. Пожарные и полицейские машины, кареты скорой помощи, несколько «Газелей», «КАМАЗ» и ярко-красный «УАЗ» с номером 101 на борту… Вокруг снуют десятки людей в форме МЧС. У самой кромки воды выгружается моторная лодка, рядом на автомобильном прицепе стоит катер. Тут же к запуску готовится беспилотный летательный аппарат. Что происходит? Кого спасаем? Как выясняется, в Ирбите идут командно-штабные учения по ликвидации последствий половодья. И масштаб у них – всероссийский.

В администрации Каменска-Уральского приняли решение о постройке моста-дублёра через реку Исеть. Он позволит разгрузить от транспорта Байновский мост – единственную дорожную артерию, связывающую Синарский и Красногорский районы – две части города. Работы по проектированию начинаются уже в этом году, а запустить новый путепровод власти рассчитывают в 2025-м. Мост-дублёр – единственный выход для крупного города.

Уже в понедельник, 19 апреля, в Екатеринбурге после длительной паузы возобновится Турнир претендентов за право сразиться с чемпионом мира за шахматную корону. Интерес к баталиям гроссмейстеров за последний год, кажется, только вырос. Не последнюю роль в этом, как ни странно, сыграл сериал «Ход королевы», который заставил людей вновь обратиться к дебютам и гамбитам. Шахматы на экране, оказалось, могут быть весьма зрелищными и будоражить миллионы людей по всему миру.

Во Дворце игровых видов спорта завершился первый этап капитального ремонта. Пока в спортсооружении, которое готовится принять в 2022 году матчи чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, а в 2023- м волейбольный турнир Всемирной летней универсиады, преобразился первый этаж блока «А», впереди аналогичные работы на втором и третьем этажах основного здания (в том числе на главной спортивной арене) и в тренировочном блоке «Б».

Не обошлось на днях и без происшествий. В селе Бызово Горноуральского городского округа в ночь на 15 апреля произошёл пожар в частном доме на улице Рябиновой. Там проживала многодетная семья, в которой было семеро детей. Спастись из огня удалось только взрослым и двум малышам. Пятеро детей, старшая из которых училась в первом классе, погибли…

Весна – традиционный всплеск пожаров. Берегите себя и близких