Публикуем список свердловских городов, где 17 и 18 апреля пройдут ярмарки

Торговые ряды можно найти в 15 муниципалитетах. Фото: Павел Ворожцов.

В ближайшие выходные жителей Свердловской области приглашают посетить ярмарки. Рассказываем, в каких городах будут развёрнуты торговые палатки.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Екатеринбурге на площади 1905 года 17 и 18 апреля (с 9:00 до 17:00) пройдёт очередная ярмарка выходного дня. Горожанам предложат приобрести молочные продукты, мясные деликатесы, копчёности, рыбу, сыры, сладости. Посетители также смогут приобрести свежие овощи, выращенные в теплицах Среднего Урала.

Чтобы выяснить, в каких ещё свердловских городах пройдут ярмарки, "ОГ" снова обратилась к плану проведения подобных мероприятий, размещённому на сайте регионального министерства АПК.

Торговые ряды можно найти в 15 муниципалитетах:

Берёзовский (Торговая площадь) – универсальная ярмарка (17 апреля с 10:00 до 17:00);

(Торговая площадь) – универсальная ярмарка (17 апреля с 10:00 до 17:00); Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Санаторная, 3; пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00, а также на Академика Шварца, 17 (до 18 апреля включительно);

(Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Санаторная, 3; пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00, а также на Академика Шварца, 17 (до 18 апреля включительно); Карпинск (ул. Серова, 6) – универсальная ярмарка (16 апреля с 08:00 до 18:00);

(ул. Серова, 6) – универсальная ярмарка (16 апреля с 08:00 до 18:00); Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00);

(ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00); Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е) – универсальная "Для всей семьи" (17-18 апреля);

(ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е) – универсальная "Для всей семьи" (17-18 апреля); Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 18 апреля);

(ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 18 апреля); Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (17 апреля);

(площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (17 апреля); Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь 2021 года);

(ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь 2021 года); Кушва (ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (17-18 апреля);

(ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (17-18 апреля); Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (18 апреля);

(пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (18 апреля); пос. Рефтинский (ул. Молодёжная в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2021" (17-18 апреля);

(ул. Молодёжная в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2021" (17-18 апреля); Богданович (ул. Парковая, 10) – универсальная ярмарка (17 апреля);

(ул. Парковая, 10) – универсальная ярмарка (17 апреля); Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (17-18 апреля);

(ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (17-18 апреля); село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (18 апреля с 11:00 до 15:00);

(между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (18 апреля с 11:00 до 15:00); Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Добавим, в столице Урала на площадке Уральского центра развития дизайна (Горького, 4а) открылся фестиваль "Иван-да-Марья". Посетить его можно до 18 апреля включительно. Вход свободный. Подробности тут.