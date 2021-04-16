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Общество
16 апреля 2021, 12:41

В Свердловской области появится почётный знак "За заслуги в волонтёрском движении"

Эскиз знака

Эскиз знака согласовал государственный герольдмейстер России. Фото: пресс-служба Заксобрания Свердловской области.

Депутаты Заксобрания Свердловской области предложили учредить почётный знак "За заслуги в волонтёрской деятельности", который будет вручаться активным свердловским добровольцам. Эскиз знака согласовал государственный герольдмейстер России.

Разработкой дизайна знака и подготовкой проекта положения о почётном знаке занималась комиссия Заксобрания по символам, которую возглавляет Михаил Зубарев. Работа велась совместно с геральдистами Урала и рабочей группой по совершенствованию нормативных правовых актов о наградах и знаках областного парламента.

Председатель областного парламента Людмила Бабушкина отметила, что вопрос о новом почётном знаке будет обсуждаться на 55-м заседании Заксобрания, которое пройдёт 20 апреля. Будет принято окончательное решение об утверждении данной награды.

"Живое обсуждение депутатов регионального парламента вызвал вопрос о форме почетного знака. Изначально рассматривались несколько вариантов. Было проведено четыре заседания рабочей группы, дизайн знака депутаты обсудили вместе с волонтёрскими организациями. Наконец точка в этом вопросе поставлена. Государственный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов 9 апреля согласовал эскиз, разработанный нашими специалистами в области геральдики", - передаёт слова Людмилы Бабушкиной пресс-служба парламента.

По мнению депутатов Заксобрания, почётный знак "За заслуги в волонтёрской деятельности" станет ещё одним стимулом для вовлечения населения в волонтёрское движение.

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Областная газета Свердловской области

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