В Свердловской области появится почётный знак "За заслуги в волонтёрском движении"

Депутаты Заксобрания Свердловской области предложили учредить почётный знак "За заслуги в волонтёрской деятельности", который будет вручаться активным свердловским добровольцам. Эскиз знака согласовал государственный герольдмейстер России.
Разработкой дизайна знака и подготовкой проекта положения о почётном знаке занималась комиссия Заксобрания по символам, которую возглавляет Михаил Зубарев. Работа велась совместно с геральдистами Урала и рабочей группой по совершенствованию нормативных правовых актов о наградах и знаках областного парламента.
Председатель областного парламента Людмила Бабушкина отметила, что вопрос о новом почётном знаке будет обсуждаться на 55-м заседании Заксобрания, которое пройдёт 20 апреля. Будет принято окончательное решение об утверждении данной награды.
"Живое обсуждение депутатов регионального парламента вызвал вопрос о форме почетного знака. Изначально рассматривались несколько вариантов. Было проведено четыре заседания рабочей группы, дизайн знака депутаты обсудили вместе с волонтёрскими организациями. Наконец точка в этом вопросе поставлена. Государственный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов 9 апреля согласовал эскиз, разработанный нашими специалистами в области геральдики", - передаёт слова Людмилы Бабушкиной пресс-служба парламента.
По мнению депутатов Заксобрания, почётный знак "За заслуги в волонтёрской деятельности" станет ещё одним стимулом для вовлечения населения в волонтёрское движение.
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