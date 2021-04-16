В Нижнем Тагиле откроют креативный кластер «Самородок»

На старом Демидовском заводе в Черноисточинске вновь стало многолюдно Фото: Галина Соколова

В Нижнем Тагиле и пригороде создаётся креативная индустрия. Демидовский завод-музей облюбовали художники, в посёлке Черноисточинске на территории старинного производства создано творческое пространство «Щёрный квадрат» (местный говор именно так озвучивает название произведенияКазимира Малевича). Готовится к открытию креативный кластер «Самородок». Инкарнацию оставшихся без работы промышленных объектов обсудили с тагильчанами министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и руководитель центра городских компетенций федерального агентства стратегических инициатив (АСИ) Татьяна Журавлёва.

Дом для мастеров

Свердловская область стала одним из десяти регионов России, где по программе агентства стратегических инициатив в течение года будут созданы креативные кластеры. На Среднем Урале планируется создать не менее трёх площадок. В областном фонде поддержки предпринимательства считают, что места с вдохновляющей аурой обретут второе дыхание, позволяя реализовываться молодёжи и приносить муниципалитетам доход. В этом с уральцами солидарно и АСИ.

– Сегодня в Свердловской области огромные площади промышленных территорий выключены из городской экономики. Там нет людей, нет производств. И они могут быть комплексно освоены, – считает Татьяна Журавлёва.

Преобразованию подлежат территории бывших промзон и заброшенных зданий. Нижний Тагил с его трёхсотлетней промышленной историей как нельзя лучше вписывается в концепцию креативной индустрии. Для создания кластера выбрана площадка бывшего училища «Самородок». Здание давно пустует и ждёт новых хозяев. Ими будут представители творческих профессий.

– Там разместятся мастерские для художников, ремесленников, будет школа по подготовке специалистов, работающих в сфере информационных технологий, потому что IT – это тоже креативная индустрия. Уже в сентябре в стенах «Самородка» пройдёт выставка Уральской индустриальной биеннале современного искусства, – поделилась планами Виктория Казакова.

Совсем нелишней для создания кластера будет финансовая помощь компании «ЕВРАЗ». На приведение здания в порядок металлурги выделяют 10 миллионов рублей.

– Мы всегда готовы подставить плечо помощи тем, кто в этом действительно нуждается, – заверил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Между горой и рекой

Ещё одна арт-резиденция Уральской индустриальной биеннале-2021 – площадка Демидовского завода XVIII века в Черноисточинске. Территорию между горой и рекой заняли творческие люди. Благодаря владельцу объекта Александру Быкову, сотрудникам центра предпринимательства «Мой бизнес» и лидеру энтузиастов Елене Кирилюк здесь бурно развивается креативный кластер «Щёрный квадрат».

Уже несколько туроператоров включили Черноисточинск в свои маршруты. Приезжающих не разочаровывают. На площадке работает музей наличников и гончарная мастерская, проводятся творческие встречи и мастер-классы. Праздники в фольклорном стиле обеспечили кластеру народную любовь. На Масленицу здесь собрались две тысячи гостей. В хозяйственных планах команды открытие хостела, в творческих – создание новых туристских продуктов, чтобы гостям подольше не хотелось покидать это место.

На черноисточинской площадке работают гончарная мастерская и музей наличников Фото: Галина Соколова

Такой открывается вид из окна «Щёрного квадрата» Фото: Галина Соколова