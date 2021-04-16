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Общество
16 апреля 2021, 14:55

В Свердловской области выделят 2 млрд рублей на летний отдых для детей

  Анна Митчина
Дети танцуют

В этом году более 432 тысячи детей поедут в лагерь на каникулы. Фото: Алексей Кунилов

В 2021 году на летнюю оздоровительную кампанию будет направлено 2 млрд рублей из областного бюджета. На отдых в лагеря планируется отправить почти 80% от числа всех учащихся. Это более 432 тысяч детей.

В этом году на оздоровительную кампанию в бюджете заложено на 6,1% больше средств, чем в 2020 году. Основная часть - 1,4 млрд руб. - субсидии муниципалитетам на организацию отдыха детей в каникулярное время. Это обсуждалось на заседании комитета по социальной политике. 20 апреля областное правительство представит свердловским депутатам информацию о детской оздоровительной кампании-2021.

Согласно данным Заксобрания Свердловской области, в прошлом году на те же цели было выделено 1,88 млрд рублей. Отметим, что в этом году увеличится и количество отдыхающий на 17 тысяч.

Известно также, что к началу летнего сезона отремонтируют 28 муниципальных лагеря. Свердловская область выделила 100 млн рублей на создание безопасных условий пребывания детей.

Напомним, что в 2021 году власти позволили увеличить заполняемость лагерей до 75 %. В прошлом году из-за пандемии COVID-19 загрузку ограничивали 50%.

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Областная газета Свердловской области

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