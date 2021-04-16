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Общество
16 апреля 2021, 17:30

В Екатеринбурге ДК "Химмаш" вернут в собственность муниципалитету

  Анна Митчина
Здание ДК "Химмаш"

Судьбу ДК решали с 2017 года. Фото: Алексей Кунилов

С собственником дома культуры удалось договориться. Здание ДК и бассейн "Кристалл" не будут сносить. 

В эфире телеканала ОТВ глава Чкаловского района города Екатеринбурга Евгений Шипицын рассказал, что удалось найти решение, которое устроило всех.

"Сейчас ДК "Химмаш" на 100 % сноситься не будет. По плану сначала этот объект будет передан в областную собственность, а затем и в муниципальную для использования по его прямому назначению – как культурно-досуговое учреждение. Здесь будут работать и кружки, и спортивные секции, проходить значимые для жителей района мероприятия", – передаёт слова Евгения Шипицына пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Для полноценной работы дома культуры, его необходимо отремонтировать. Необходимо заменить кровлю и обновить помещения.

Евгений Шипицын также отметил, что бассейн "Кристалл" уже находится в собственности муниципалитета. Его вернули в распоряжение ДЮСШ "Кристалл", на базе которой уже тренируется свыше тысячи человек, из которых 271 занимается плаванием. В школе планируют также отремонтировать кровлю и заменить окна.

Напомним, вопрос о судьбе ДК "Химмаш" решался несколько лет. Мэр Екатеринбурга Александр Орлов взял эту ситуацию под личный контроль. С собственником велись долгие переговоры. 

В 2017 году Валерий Савельев, депутат Заксобрания Свердловской области, владелец компании AVS Group, которой принадлежал ДК, решил его снести и построить новый жилой комплекс. В 2018 году против уничтожения дома культуры выступила администрация Екатеринбурга.

Один из участников шоу "Уральские пельмени" Александр Рожков призвал свердловчан не быть в стороне и оказать содействие в спасении ДК.

В конце ноября 2018 года появилась первая информация о том, что собственник откажется от сноса. В мае 2019 года он выбрал участки для обмена. В июне 2020 года Александр Высокинский сказал, что ДК "Химмаш" перейдёт в собственность города до конца 2020 года, но этого не произошло.

Областная газета Свердловской области

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