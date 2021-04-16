Председатель Госдумы раскритиковал туроператоров за повышение цен на путёвки по России

По словам Вячеслава Володина, вопрос повышения цен на туры по России будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Госдумы. Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал решение туроператоров повысить цены на путёвки по России после ограничения авиасообщения с Турцией. По его словам, депутаты нижней палаты парламента направят в ФАС и Минэкономразвития предложения о принятии мер по недопущению роста цен на туры внутри страны.

Вячеслав Володин отметил, что Россия ввела ограничение авиасообщения с Турцией для обеспечения безопасности граждан.

"Но как на это отреагировал туристический и гостиничный бизнес, перевозчики нашей страны? Как оказалось – повышением цен, причём для многих семей неподъёмным", - пишет председатель Госдумы в своём Telegram-канале.

Он заявил, что подобные действия недопустимы, и напомнил, что схожая ситуация была в марте-апреле 2020 года, когда производители лекарств и медизделий подняли стоимость жизненно необходимых товаров. По словам Вячеслава Володина, данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Госдумы

"[Депутаты] предложат профильным комитетам направить соответствующие материалы в ФАС и Минэкономразвития для принятия мер и выработки предложений о недопустимости роста цен на отдых", - сообщил председатель нижней палаты парламента.

Напомним, 12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о приостановке авиасообщения России с Турцией и Танзанией. Ограничение продлится с 15 апреля по 1 июня. Также до 16 апреля в России действует приостановка авиасообщения с Великобританией. Перелёты между двумя странами ограничены уже почти четыре месяца.

Обратиться за помощью и получить ответы на вопросы по поводу ограничения авиасообщения можно по телефону горячей линии Ростуризма: +7 (495) 018-64-11. Звонки принимаются с 9:00 до 21:00.

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