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16 апреля 2021, 19:45

Председатель Госдумы раскритиковал туроператоров за повышение цен на путёвки по России

Вячеслав Володин

По словам Вячеслава Володина, вопрос повышения цен на туры по России будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Госдумы. Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал решение туроператоров повысить цены на путёвки по России после ограничения авиасообщения с Турцией. По его словам, депутаты нижней палаты парламента направят в ФАС и Минэкономразвития предложения о принятии мер по недопущению роста цен на туры внутри страны.

Вячеслав Володин отметил, что Россия ввела ограничение авиасообщения с Турцией для обеспечения безопасности граждан.

"Но как на это отреагировал туристический и гостиничный бизнес, перевозчики нашей страны? Как оказалось – повышением цен, причём для многих семей неподъёмным", - пишет председатель Госдумы в своём Telegram-канале.

Он заявил, что подобные действия недопустимы, и напомнил, что схожая ситуация была в марте-апреле 2020 года, когда производители лекарств и медизделий подняли стоимость жизненно необходимых товаров. По словам Вячеслава Володина, данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Госдумы

"[Депутаты] предложат профильным комитетам направить соответствующие материалы в ФАС и Минэкономразвития для принятия мер и выработки предложений о недопустимости роста цен на отдых", - сообщил председатель нижней палаты парламента.

Напомним, 12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о приостановке авиасообщения России с Турцией и Танзанией. Ограничение продлится с 15 апреля по 1 июня. Также до 16 апреля в России действует приостановка авиасообщения с Великобританией. Перелёты между двумя странами ограничены уже почти четыре месяца.

Обратиться за помощью и получить ответы на вопросы по поводу ограничения авиасообщения можно по телефону горячей линии Ростуризма+7 (495) 018-64-11. Звонки принимаются с 9:00 до 21:00.

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Областная газета Свердловской области

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