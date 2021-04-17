Приезд Дмитрия Чернышенко, охрана культурного наследия и земельный вопрос в СНТ: главное в номере "ОГ" за 17 апреля

Добрый день, дорогие друзья! Ну что, завершаем трудовую неделю? И чем она вам запомнилась? Наверное, нашими публикациями в том числе. И вот о чём мы расскажем вам сегодня.

Вчера в Екатеринбург с визитом прибыл вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он провёл два совещания, посвящённых подготовке к проведению Универсиады-2023 и саммита спорта и бизнеса «SportAccord». В мероприятиях приняли участие полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ, а также министр спорта России Олег Матыцин.

Вопрос защиты культурного наследия по всему миру стоит остро. Екатеринбург – не исключение. О болевых точках города, привлечении инвесторов к сохранению архитектуры, подарках к 300-летию столицы Урала мы поговорили с директором Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонидом Гениным. Читайте о том, как у нас обстоит с этим дело.

Земельный вопрос испортил людей как когда-то квартирный. Он всё чаще становится почвой для конфликтов между отдельными садоводами и садовыми некоммерческими товариществами (СНТ). В причинах одного такого спора между двумя товариществами на Эльмаше разбирался журналист «ОГ».