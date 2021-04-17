С 1 мая в Нижнем Тагиле заработают 30 сезонных торговых палаток

В сезонных торговых палатках тагильчанам будут продавать свежие фрукты и овощи. Фото: Павел Ворожцов

Летние торговые палатки в Нижнем Тагиле традиционно откроются 1 мая. Заключены договора на размещение 30 палаток с овощами и фруктами, 10 объектов со сладкой ватой, кофе и другими напитками.

На торги выставлены ещё 25 мест под сезонные торговые палатки. На каких улицах - в мэрии города не уточняют. Известно, что торговые точки будут открыты до 1 октября. Кроме того, с 15 июня по 15 ноября на улицах Нижнего Тагила появятся 4 временных палатки с арбузами и дынями.

Отмечается, что к таким объектам предъявляются особые санитарные требования. Так, каркас временной конструкции должен быть из металла, тент и торговый фартук могут быть только жёлто-зеленого или бело-голубого цвета. У каждого объекта должно стоять не менее одной урны. Запрещается использовать палатки для размещения рекламы, афиш, объявлений, агитационных материалов и граффити.

В связи с пандемией коронавируса палатки будут регулярно дезинфицировать. Продавцы должны иметь документы о качестве и безопасности продукции, медкнижку и нагрудный фирменный знак организации.

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