От -13 до +17: синоптики рассказали о погоде в Свердловской области

Тепло вернётся к среде. Фото: Галина Соловьёва.

Синоптики рассказали свердловчанам о погоде на начало недели. На Среднем Урале ожидается переменчивая погода – в ближайшую ночь будет до -13ºС (при прояснении), а в среду воздух прогреется до +17ºС.

По данным Уральского гидрометцентра, этой ночью столбики термометра покажут -3...-8ºС, а при прояснении все -13ºС. Днём воздух прогреется до +3...+8ºС.

В ночь на 20 апреля ожидается -1...-6ºС, в дневное время – +8...+13ºС. Ветер западных направлений 4-9м/с.

Ночью 21 апреля будет +2...-3ºС. Днём же станет значительно теплее – +12...+17ºС. Подует северо-западный ветер 3-8 м/с. Все три дня пройдут преимущественно без осадков.

В Екатеринбурге в эти дни будет тепло – +5...+7ºС, +11...+13ºС и +15...+17ºС соответственно. По ночам небольшой минус.