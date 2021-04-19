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19 апреля 2021, 17:47

МВД призывает россиян не участвовать в несанкционированных митингах 21 апреля

Митинг

Силовики напоминают, что в условиях массового скопления людей возрастает риск распространения коронавируса. Фото: Алексей Кунилов.

МВД России призывает жителей страны отказаться от участия в несогласованных акциях 21 апреля. Силовики напоминают, что в условиях массового скопления людей возрастает риск распространения коронавируса.

Как сообщается на сайте МВД России, 19 апреля в соцсетях появились сообщения о том, что 21 апреля, в день, когда Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, в регионах страны пройдут митинги в поддержку Алексея Навального.

Министерство внутренних дел напоминает, что в субъектах РФ действуют ограничения, направленные на противодействие распространению COVID-19, а в условиях массовых скоплений людей возрастает риск распространения болезни. Также сотрудники полиции сообщают, что в ходе митинга не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленных на нарушение общественного порядка.

"Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться", - говорится в сообщении МВД России.

Напомним, последний раз митинги в поддержку блогера Алексея Навального прошли 23 и 31 января 2020 года. В уральской столице на несанкционированную акцию 23 января вышло около 5 тыс. человек, а 31 января - более 2 тыс. человек.

Во время последней акции в Екатеринбурге были задержаны 83 человека.

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"Всё бы закончилось благополучно, если бы кто-то не устроил провокацию".

Областная газета Свердловской области

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