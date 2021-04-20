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Общество
20 апреля 2021, 05:55

Шахматный турнир претендентов, доходы депутатов Госдумы и новый глава Нижнетагильской епархии: главное в номере "ОГ" за 20 апреля

Добрый день, дорогие читатели!

Турнир претендентов на мировую шахматную корону вернулся в Екатеринбург. Ждать пришлось больше года. 26 марта 2020, когда Турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге остановили, никто представить не мог, что пауза растянется настолько. Гроссмейстеры шутят, что Турнир претендентов вошёл в историю как самый продолжительный. Но чаще звучит вполне серьёзный вопрос: а как такая пауза отразится на итоговых результатах? На момент остановки Турнира первое место делили Максим Вашье-Лаграв и Ян Непомнящий – по 4,5 очка.

Депутаты Госдумы отчитались о доходах за 2020 год. Среди парламентариев, представляющих Свердловскую область, больше всех заработал Лев Ковпак – 36 млн рублей. Следом идут бывший биатлонист Антон Шипулин с заработком за год 16,4 миллиона рублей, депутаты Зелимхан Муцоев – 11,8 миллиона, Игорь Торощин – 8,3 миллиона, Николай Езерский – 7,9 миллиона, бывший спортсмен Сергей Чепиков – 7 миллионов и депутат Павел Крашенинников – 6,1 миллиона рублей. Доход в размере от 5 до 6 млн задекларировали Андрей Ветлужских, Дмитрий Ионин, Андрей Альшевских, Максим Иванов, Александр Петров и Алексей Балыбердин.

В Нижнетагильской епархии сменился глава – им стал епископ Феодосий. До этого он возглавлял Каинскую епархию Новосибирской митрополии, от управления которой был освобождён решением Священного Синода и назначен преосвященным Нижнетагильским и Невьянским с поручением ему временного управления Серовской епархией. Прежний епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий назначен главой Челябинской митрополии.

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