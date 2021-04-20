В Екатеринбурге возобновил работу греческий визовый центр

Екатеринбурге - единственный город на Урале, где можно оформить греческую визу. Фото: Павел Ворожцов

Визовый центр Греции возобновил работу в Екатеринбурге. Подать заявление на шенген можно уже сейчас.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, визовый центр Греции снова начал работу в ряде городов страны. В Екатеринбурге (ул.Куйбышева, 44Д, бизнес-отель Панорама) заявления принимаются по предварительной записи на сайте. Подать документы на оформление греческого шенгена (страна входит в Шенгенскую зону) можно с понедельника по среду с 9:00 до 16:00.

Помимо столицы Урала, возможность получить визу Греции появилась в Москве, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Архангельске, Краснодаре, Мурманске, Петрозаводске, Пскове и Ростове-на Дону. С 21 апреля к этому списку добавятся Казань, Новосибирск, Самара и Нижний Новгород.

Деятельность остальных визовых центров остановлена на неопределенный период. Как сообщает АТОР со ссылкой на GVCW - официального поставщика услуг Консульских органов Греции в России, - в Перми и Челябинске центры тоже закрыты. Таким образом, Екатеринбург - это единственный город на Урале, где пока что можно оформить греческий шенген.

В Греции туристический сезон открывается 14 мая. Ключевые условия для прибытия в страну: наличие сертификата, подтверждающего, что турист вакцинирован против коронавируса или уже переболел или, либо отрицательный результат ПЦР-теста. Правила эпидемиологической безопасности (ношение маски, использование антисептиков и прочее) одинаков распространяются на всех: и на жителей, и на туристов. Границы между Россиейи Грецией открыты.

Читайте также:

Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией и Турцией до 1 июня

Свердловский Роспотребнадзор разъяснил правила возврата средств за путёвки в Турцию

Прибывших из Турции и Танзании россиян могут обязать сдавать два ПЦР-теста