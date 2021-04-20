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20 апреля 2021, 13:50

В Свердловской области отменили шествия в честь Праздника Весны и Труда

Первомайское шествие

Евгений Куйвашев: "В этом году от шествия в честь Праздника Весны и Труда придётся отказаться. Эта мера позволит нам сдержать распространение коронавирусной инфекции". Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об отмене ближайших массовых шествий в связи с эпидобстановкой. Речь идёт о Первомайской демонстрации и акции "Бессмертный полк".

Глава региона отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась, однако, чтобы закрепить результат, необходимо изменить формат ближайших мероприятий.

"В этом году от шествия в честь Праздника Весны и Труда придётся отказаться. Эта мера позволит нам сдержать распространение коронавирусной инфекции. На текущий момент мы наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости, однако этот результат нужно закрепить и не допустить новой угрозы жизни и здоровью уральцев", – передаёт департамент информполитики Свердловской области слова Евгения Куйвашва, сказанные 20 апреля на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперштаба.

Напомним, что в прошлом году из-за коронавируса также отменяли митинги и шествия 1 мая и шествие "Бессмертный полк" 9 мая.

В День Победы в этом году состоится военный парад в центре Екатеринбурга с авиашоу. К нему идёт активная подготовка. О переносе шествия "Бессмертного полка" на 24 июня накануне сообщила сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". 9 мая 2021 года акция пройдёт в онлайн-формате.

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