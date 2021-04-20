Жительница Нижнего Тагила выиграла миллион в лотерею

Часть выигрыша женщина потратит на сюрприз родителям. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения победителя.

Жительница Нижнего Тагила Ирина Елохина выиграла миллион рублей в лотерею. Женщина впервые участвовала в розыгрыше.

Лотерейный билет на 1369-й тираж «Русского лото» тагильчанке подарили её друзья. Как призналась сама победительница, в свою удачу она никогда не верила и села смотреть розыгрыш без особой надежды.

«Когда узнала, что я такая везучая, эмоции были волнительные, но всё ещё перевариваю эту новость. Всем знакомым рассказываю о выигрыше, а они не перестают удивляться», – передаёт слова Ирины Елохиной пресс-служба «Столото».

Известно, что часть выигрыша победительница потратит на сюрприз родителям – путешествие на круизном лайнере. Оставшиеся деньги пойдут на приобретение автомобиля.

Добавим, Ирина работает в пенсионном фонде специалистом. В свободное время женщина увлекается садом на даче и уходом за домашними питомцами.

В среднем каждую неделю появляются около 20 новых миллионеров.

Напомним, ранее миллион в лотерею выиграла семья из Нижнего Тагила. Деньги победители планируют потратить на погашение ипотеки.

Читайте также:

Свердловчанка выиграла дом в лотерею.

Екатеринбурженка потратит выигранные в лотерею деньги на поездку в Албанию.