Александр Левин предложил учредить звание "объект наследия Свердловской области"

По словам Александра Левина, новое звание мгли бы получить "Уралочка", Николай Карполь, Лариса Крапивна, Александр Пантыкин. Фото: Алексей Кунилов

Председатель Общественной палаты и Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин выступил с инициативой учредить новое звание. Его будут присваивать известным уральцам и организациям, которые формируют положительный имидж региона.

По задумке, титул "объект наследия Свердловской области" будет присуждаться ежегодно указом губернатора, а награждение - проводиться в День образования области 17 января. Региональная Общественная палата готова организовать конкурс по отбору кандидатов на новое звание.

Предложение Александра Левина поддержано членами Общественной палаты, его направят на рассмотрение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

"У нас в области есть примеры многолетней деятельности организаций, имена которых признаны и в России, и за её пределами. Уральская женская волейбольная команда "Уралочка", "Карполь" – это наши спортивные бренды. Лариса Крапивина возглавляет "Каравеллу", созданную Владиславом Крапивиным. Разве это не символ Екатеринбурга? Александр Пантыкин носит неформальный титул "дедушка уральского рока". Уральский рок – это признанное явление в мире современной музыки", – приводит департамент информполитики региона слова Александра Левина.

Сейчас известным уральцам присваивают звания "Почётный гражданин Свердловской области", а также награждают их знаками отличия "За заслуги перед Свердловской областью".