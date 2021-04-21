Молодые, да ранние, «Счастливый Принц», больница вместо монастыря: интересное в номере за 21 апреля

Доброе утро!

В Свердловской области постепенно набирает обороты процесс «омоложения» руководителей муниципалитетов. Три года назад мэром одного из городов стал Алексей Стасёнок, которому было всего 29 лет. Сегодня ему чуть за тридцать, а у него среди коллег – почти десяток ровесников. В день местного самоуправления, который отмечается сегодня, «Областная газета» расспросила самых молодых мэров о главных принципах в работе.

На месте бывшего Игнатьевского женского скита Ново-Тихвинского монастыря, расположенного в Екатеринбурге на улице Отдыха, что рядом с озером Шарташ, планируют построить детский паллиативный центр. Инициаторами строительства стали Екатеринбургская епархия и фонд «Город без наркотиков». Бывший скит – это полностью огороженная территория площадью около одного гектара с несколькими деревянными строениями. В советские годы здесь был дом отдыха, в 1995 году объект передали монастырю. Сёстры жили здесь до 2007 года, позднее в зданиях скита располагался реабилитационный центр для наркозависимых. Недавно губернатор Свердловской области распорядился учредить благотворительный фонд, который будет заниматься сбором средств для строительства. После его окончания хоспис передадут министерству здравоохранения.

Екатеринбургский театр кукол представил премьеру – спектакль «Счастливый Принц» по мотивам одноимённой сказки Оскара Уайльда. История получилась пронзительная и на самом деле очень глубокая – о готовности к самопожертвованию, которая в современном обществе многими воспринимается как рудимент. Для детей это будет яркий, увлекательный и поучительный рассказ о том, как важно и нужно помогать нуждающимся. А для взрослых здесь есть масса (в том числе и вполне случайных) параллелей. Например, заглавный герой Счастливый Принц, который жил в роскошном дворце, окружённом высокой стеной, и не подозревал, что творится вокруг. А потом, став памятником и вознесясь на постамент, увидел все людские беды. И раздал при помощи Ласточки украшавшие его рубины, сапфиры и золотую обшивку тем, кто был болен, голоден и не согрет...