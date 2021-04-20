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20 апреля 2021, 20:04

В Екатеринбургском зоопарке умер белый медведь Умка

Белый медведь Умка

Фото: Екатеринбургский зоопарк

20 апреля умер белый медведь Умка, проживший 23 года в Екатеринбургском зоопарке. Он скончался, проглотив детский мячик, брошенный в вольер посетителями.

В вязи со смертью Умки в зоопарке призывают к бережному отношению к животным. Не стоит бросать им "лакомства" и посторонние предметы.

"Для крупных животных, содержащихся в неволе, игрушки должны быть из натуральных материалов или специальные, максимально продуманные и изготовленные с учётом всех физиологических особенностей вида. Сотрудники зоопарка очень тяжело переживают потерю своего любимца. Тоскует и Айна, соседка и верная подруга Умки. Даже крупный и грозный хищник не может защитить себя от небрежно брошенных "подарков". Прости нас, Умка…", - говорится в сообщении Екатеринбургского зоопарка.

В зверинце напомнили, что Умка прибыл к ним 24 апреля 1998 года. Он родился в дикой природе, но рано остался мез матери, поэтому попал в зоопарк. На Урал он прилетел спецрейсом с Чукотки через Москву. Теперь в Екатеринбургском зоопарке остался только один белый медведь - подруга Умки Айна.

Областная газета Свердловской области

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