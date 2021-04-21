В Свердловской области пройдёт ещё одно мероприятие под эгидой ООН

Регион займётся поиском форматов и площадок для организации такого события. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор Информационного центра Организации Объединённых Наций в Москве Владимир Кузнецов договорились о проведении ещё одно мероприятие под эгидой ООН. Оно объединит две темы – экологию и развитие спорта.

Данную идею Евгений Куйвашев и Владимир Кузнецов обсудили в ходе рабочей встречи, которая состоялась накануне. Для ООН 2021 год – год открытия десятилетия сохранения экосистемы. В связи с этим главе региона было предложено провести мероприятие на соответствующую тему.

"И было бы правильно одновременно провести какой-то выставочный матч, объединив таким образом две важнейшие для ООН темы – спорта и экологии", – отметил директор Информационного центра ООН в Москве.

Он также добавил, что Средний Урал для Организации Объединенных наций продолжает оставаться важнейшей опорной точкой. По словам Владимира Кузнецова, в регионе прошло немало мероприятий: и саммит GMIS, и Всемирный день городов ООН. "Я думаю, что это поступательное движение мы будем наращивать", – подытожил московский гость.

В свою очередь, Евгений Куйвашев поддержал предложение. Он заявил, что регион займётся поиском форматов и площадок для организации такого события, передаёт департамент информполитики Свердловской области.

Добавим, в рабочей встрече также принял участие первый зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексей Борисов.