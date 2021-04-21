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Общество
21 апреля 2021, 14:31

Оргкомитет «Майской прогулки» опроверг её отмену в Екатеринбурге

майская прогулка

«Майская прогулка-2021» пройдёт 16 мая. Фото: Владимир Мартьянов.

Организаторы «Майской прогулки» успокоили жителей Екатеринбурга. Горожанам заявили, что мероприятие не отменяется.

Екатеринбуржцев попросили не беспокоиться, напомнив, что вся официальная информация публикуется в соцсетях и на сайте мероприятия.

«Майскую прогулку» не отменяют! Мы продолжаем подготовку», – говорится в сообщении.

Добавим, накануне в ходе брифинга замгубернатора Свердловской области Павел Креков говорил об отмене ряда мероприятий. Однако, как уточнили в оргкомитете прогулки: «речь шла о массовых мероприятиях, запланированных в период с 1 по 9 мая».

Напомним, «Майская прогулка-2021» пройдёт 16 мая. Регистрация уже стартовала. В этом году горожане смогут выбрать один из четырёх маршрутов: 17, 22, 37 и 50 километров. Они будут проходить по территории парка Победы, Шувакишского, Калиновского и Шарташского лесопарков. Один из маршрутов будет посвящён 75-летию Свердловского отделения Русского географического общества.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса «Майская прогулка» была перенесена на 27 сентября. Участниками тогда стали почти 4 тысячи жителей и гостей уральской столицы.

Областная газета Свердловской области

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