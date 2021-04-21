Владимир Путин поручил до конца 2021 года продлить программу кешбэка на туры по России

Президент России Владимир Путин поручил продлить программу туристического кешбэка на туры внутри России. Вернуть до 20% стоимости поездки можно будет в течение всего 2021 года.
Об этом глава государства заявил во время оглашения послания Федеральному собранию.
"Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах предлагаю по меньше мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России", - сказал Владимир Путин.
Напомним, третий этап программы кешбэка за туры по России стартовал в ночь с 17 на 18 марта. Условия программы на третьем этапе останутся прежними: минимальный срок тура и проживания в гостинице – двое суток, максимальная сумма средств для возврата – 20% от стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей.
Программа туристического кешбэка была запущена в 2020 году с целью поддержать туристическую отрасль в период пандемии коронавируса. Её первый этап прошёл в августе 2020 года. На втором этапе покупать туры и бронировать отели можно было с 15 октября по 5 декабря, а само путешествие осуществить до 10 января. За это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей.