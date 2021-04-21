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21 апреля 2021, 15:23

В Екатеринбурге за спасение школьницы наградили ветерана МВД

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Владимир Степанищев получил Знак почёта "За особые заслуги". Фото: предоставлено Валерием Горелых.

В Екатеринбурге наградили ветерана ОВД из подразделения ГИБДД Владимира Степанищева. Он спас 7-летнюю школьницу Варвару, провалившуюся под лёд на городском пруду.

Инцидент произошёл 11 апреля. Девочка гуляла по набережной вместе с семьёй. В момент, когда её родители отвлеклись на малыша в коляске, Варвара выбежала на лёд. Очевидцами происшествия, в том числе стали 62-летний ветеран МВД и студент Максим Якубовский.

"Неожиданно на подтаявший лёд выбежала девочка. Все ей кричали и мы в том числе, чтобы обратно шла, но ребёнок бежал дальше, пока не ушёл под воду", - вспоминает полковник в отставке.

На помощь к девочке поспешил Максим Якубовский. Однако он был далеко и мог не успеть, поэтому Владимир Степанищев, не раздумывая, шагнул в холодную воду. Он вытащил школьницу на берег. Госпитализация ребёнку не потребовалась.

Совет ветеранов вручил Владимиру Степанищеву Знак почёта "За особые заслуги", а Максиму Якубовскому – общественную награду "За полезное". От ГУ МВД по Свердловской области они получили благодарственные письма, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Владимир Степанищев проработал в Госавтоинспекции 30 лет, прошёл путь от инспектора дорожно-патрульной службы до заместителя начальника областного управления.

Максим Якубовский – спортсмен, несмотря на инвалидность (у парня с детства вместо ноги протез) является кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике, летает на параплане и прыгает с парашютом, учится на тренера адаптивной физкультуры. 

Областная газета Свердловской области

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