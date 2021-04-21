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Общество
21 апреля 2021, 14:40

В России с 1 июля одиноким родителям будут выплачивать по 5 650 рублей на детей от 8 до 16 лет

Владимир Путин

Также Владимир Путин заявил о необходимости поддержать женщин с низким уровнем дохода, которые ждут ребёнка. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми. С 1 июля одиноким родителям, получающим алименты, будут выплачивать по 5 650 рублей в месяц за каждого ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

О новых выплатах глава государства объявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию. По его словам, такие выплаты полагаются 360 тыс. детей.

Также Владимир Путин заявил о необходимости поддержать женщин с низким уровнем дохода, которые ждут ребёнка.

"Очень важно, чтобы женщины чувствовали поддержку со стороны государства, общества. Чтобы она сохранила ребёнка. Чтобы она была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги", - сказал Президента РФ.

В связи с этим он предложил предусмотреть для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере 6 350 рублей в среднем по стране.

Областная газета Свердловской области

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