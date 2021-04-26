Руководителя дипмиссии Беларуси в Екатеринбурге покорила уральская молочка

Несвижский замок постройки XVI века включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь часто можно увидеть туристов со Среднего Урала. Фото: Станислав Мищенко.

В апреле исполнилось 20 лет со дня открытия в столице Среднего Урала дипломатической миссии Белоруссии и подписания соглашения между правительством Свердловской области и правительством братского государства о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В преддверии юбилейной даты руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Виталий ВОЙТИК заочно ответил на вопросы «Облгазеты» о том, что ждёт наши двусторонние отношения в будущем и какие уральские продукты могут сравниться по вкусу с белорусскими.

От сыров до жидких кристаллов

– Виталий Андреевич, с какими итогами встречаем юбилей?

- Сотрудничество Беларуси с регионами России занимает важное место в белорусско-российских отношениях. Наши прямые связи с субъектами РФ закладывают прочную основу для успешного экономического взаимодействия двух государств. Свердловская область – наш давний внешнеторговый партнёр. В рамках упомянутого межправительственного соглашения, подписанного в Екатеринбурге 16 апреля 2001 года в присутствии Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, разрабатываются совместные планы мероприятий на трёхлетний период. Последний такой документ на 2019–2021 годы был утверждён менее двух лет назад губернатором региона Евгением Куйвашевым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко. Кроме того, в октябре 2011 года на уровне наших правительств был создан Совет делового сотрудничества (СДС) с рабочими группами в сферах промышленности и энергетики. Проведены четыре заседания СДС, пятое планируется во второй половине 2021 года в Екатеринбурге.

– Чем наши производители торгуют друг с другом?

- Если говорить о товарной линейке, то она достаточно дифференцирована и имеет значительный промышленный уклон. Из Беларуси на Средний Урал поставляется продукция по более чем 500 кодам товарной номенклатуры. Основу экспорта составляют устройства на жидких кристаллах, лазеры, грузовые автомобили, сыры и творог, трубы и профили из чёрных металлов, пластмассовая тара, электрические трансформаторы и другие товары. В свою очередь, Беларусь импортирует из Свердловской области металлопрокат, рельсы, медную проволоку, пульты, панели и столы для электрической аппаратуры, части к машинам и устройствам, жидкостные насосы и прочее. Пандемия коронавируса, конечно же, внесла свои коррективы в торгово-экономические отношения, однако они были несущественными: в 2020 году товарооборот между Беларусью и Свердловской областью снизился незначительно и составил почти 400 миллионов долларов США.

Интерес к Универсиаде

– Какие крупные кооперационные проекты в промышленности и других отраслях экономики реализуют сегодня предприятия республики и региона?

- В рамках выполнения договора между ОАО «БЕЛАЗ» и ОАО «Синара – Транспортные машины» собран самосвал БЕЛАЗ-75319 грузоподъёмностью 220 тонн с использованием опытного образца двигателя производства ООО «Уральский дизель-моторный завод». В настоящее время самосвал прошёл испытания в промышленных условиях. Помимо этого, продолжается сотрудничество «БЕЛАЗа» с Уральским дизель-моторным заводом в части создания двигателя для самосвала с объёмом 240 тонн. Ещё одно белорусское предприятие АО «Автотехком» (дилер ОАО «МАЗ») тесно сотрудничает с администрацией Екатеринбурга по поставкам пассажирского транспорта – в прошлом году автопарк города пополнили 9 новых автобусов МАЗ-203. А ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» и ОАО «Синара – Транспортные машины» рассматривают вопрос совместной модернизации трамвайных вагонов, а также совместной сборки электробусов и создания инфраструктуры для их эксплуатации.

– В коммунальном хозяйстве и энергетике тоже есть точки соприкосновения?

- Сейчас на базе ООО «Амкодор-Урал» в Екатеринбурге создаётся сервисный центр по обслуживанию белорусской техники. Российская сторона высказала заинтересованность в локализации на территории Свердловской области сборочного производства машин «Амкодор» для коммунальных служб региона и его столицы. Для модернизации энергетического хозяйства Беларуси широко используются турбины АО «Уральский турбинный завод»: в нашу страну уже поставлено 20 турбин различной мощности. Прорабатывается вопрос участия белорусских строительных организаций в возведении социальных и спортивных объектов, дорог в ходе подготовки к Универсиаде-2023.

Научная кооперация

– В современном мире развитие экономики немыслимо без внедрения в производство инноваций. В этой сфере сотрудничества мы тоже достигли успехов?

- Национальная академия наук Беларуси за последние несколько лет провела ряд важных совместных исследований с Уральским отделением РАН. В результате были разработаны способ получения тонкоплёночного оксидного материала для спинтроники (одной из областей квантовой электроники. -Прим. ред.), проведены работы по синтезу биологически активных соединений и их модифицированных производных, а также по получению порфиринов — органических веществ, перспективных для биотестирования в качестве противоопухолевых агентов. В области экологии разработаны новые подходы и методы восстановления нефтезагрязнённых экосистем, сохранения функционального и видового разнообразия биоценозов, развития национальных коллекций микроорганизмов и другие разработки.

– Что могут предложить белорусские учёные уральским промышленникам?

- В пакете наших предложений – поставка разработанных Национальной академией наук Беларуси многофункциональных беспилотных авиационных комплексов, плазменные технологии и аппараты для высокотемпературной переработки отходов, алмазный инструмент, электронная керамика, комплексные азотно-фосфорно-калийные удобрения, создание совместных производств светодиодной продукции, противоопухолевые и диагностические препараты нового поколения и многое другое. Всего более 20 инновационных разработок для промышленности, агропромышленного комплекса и медицины Уральского округа.

Перекрёстные концерты

– Гуманитарные связи между нами с каждым годом всё крепче. Уральский народный хор ездит на гастроли в Минск, а Белорусский театр музкомедии радует зрителей Екатеринбурга. В этом ковидном году стоит ждать культурных обменов?

- Несмотря на пандемию, они не прекращались. В январе к 80-летию со дня рождения советского и белорусского музыканта, основателя ВИА «Песняры» Владимира Мулявина представители правительств Республики Беларусь и Свердловской области провели совместную акцию по возложению цветов к памятнику музыканту одновременно в Екатеринбурге и Минске. В течение этого года запланированы взаимные визиты театральных коллективов, приуроченные к 20-летию с момента подписания межправительственного соглашения о сотрудничестве. Со стороны региона в них примут участие Свердловский государственный театр драмы, Свердловский государственный театр музыкальной комедии, а с белорусской стороны – Национальный академический театр имени Янки Купалы и Белорусский государственный музыкальный театр. Также должен состояться ряд культурных мероприятий в онлайн-режиме. В частности, мы пригласили областное министерство культуры поучаствовать в XIX Международной научно-практической конференции «Аладовские чтения-2021», намеченной на май и посвящённой музейному делу.

– Есть ли у вас планы по привлечению туристов в Беларусь? Сейчас в братское государство ездит отдыхать не так много уральцев.

- Между Союзом туриндустрии Беларуси и Центром развития туризма Свердловской области в 2017 году подписано соглашение о сотрудничестве в этой сфере. С того времени наша страна ежегодно участвует в Международном туристском форуме «Большой Урал». Путешественникам из Беларуси в Свердловской области интересен деловой, культурно-познавательный и индустриальный туризм, а уральцам в Беларуси – оздоровительные, исторические, паломнические и гастрономические маршруты. В нашей стране можно увидеть классические достопримечательности и менее известные места: от замков и усадеб, которые не потеряли своего великолепия, – дворца Пусловских, Мирского замка, Несвижского замка, до мощных объектов военного туризма – Брестской крепости, Мемориального комплекса «Хатынь», историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Привлекают уральских туристов и природные заповедники – Березинский биосферный заповедник, Национальный парк «Беловежская пуща», Музейный комплекс «Дудутки» и другие.

– В Свердловской области проживают около 18 тысяч белорусов. Какую помощь оказывает отделение Посольства в сохранении их национальной культуры?

- С 1999 года в Свердловской области действует общественная организация, представляющая национально-культурные интересы белорусской диаспоры – «Белорусская национально-культурная автономия «Белорусы Урала» («БЕЛУР») под председательством Василия Андреевича Азарёнка. На базе этой организации открыта единственная в России школа белорусской культуры и изучения белорусского языка. Отделение посольства в рамках своей компетенции оказывает помощь в предоставлении полиграфической продукции о нашей стране и обеспечивает школу национальными атрибутами и символикой. Также мы активно участвуем в организации национального белорусского подворья на ежегодном празднике «День народов Среднего Урала».

Об Урале и местных продуктах

– Какое впечатление произвёл на вас Екатеринбург, когда вы прибыли сюда в апреле прошлого года? Наверное, до сих пор не привыкли к уральской погоде…

- Впечатлило разнообразие форм и направлений в архитектуре, а также тесное соседство многочисленных дворцов и дореволюционных зданий – Дома Севастьянова, усадьбы Расторгуевых-Харитоновых, Харитоновского парка, Театра оперы и балета — с современными постройками, в частности, Ельцин Центром, небоскрёбом «Высоцкий», Атриум Палас Отелем. Большое впечатление на меня произвела церковная архитектура, а именно Храм-на-Крови, и места массового отдыха горожан – ЦПКиО имени Маяковского, Дендрологический парк, набережная реки Исети. Что касается уральской погоды, она отличается от климата в Беларуси довольно суровой зимой и нестабильностью в плане перепадов суточных температур. Но моё отношение к этому такое же, как в известной песне: «У природы нет плохой погоды – каждая погода благодать».

– Успели уже повидать красоты нашего края: сплавиться по Чусовой или подняться на Уральские горы?

- Наша семья любит путешествовать и знакомиться с новыми местами. За этот год мы неоднократно побывали в уникальном уголке Свердловской области – природном парке «Бажовские места», где соседствуют чарующие тишиной и покоем уральские пруды и озёра и камни величественных скал. Одним из полюбившихся мест стал порог Ревун на реке Исети, где спокойная речка превращается в бурный горный поток, окружённый скалами с берёзовой рощей. Хочется отметить, что нас поразила не только красота природы. Мы посетили монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма, Музейный комплекс военной и автомобильной техники и истории УГМК, Невьянскую наклонную башню, Музей золота в Берёзовском и многие другие места. Будем и дальше стараться в это непростое время находить возможность любоваться красотой Урала.

– В Екатеринбурге вы питаетесь белорусскими продуктами или за время пребывания здесь вам что-то полюбилось из уральского ассортимента?

- У каждого человека есть продукты, к которым с годами привыкаешь, поэтому мне очень приятно видеть на полках магазинов города белорусские продукты. Но хочется отметить ещё и отменный вкус продукции Ирбитского и Талицкого молочных заводов, которая заняла достойное место на нашем семейном столе.

– Чего ждать от отношений Свердловской области и Беларуси впереди?

- Мы верим, что двухсторонние отношения между Республикой Беларусь и нашим стратегическим партнёром Свердловской областью будут и впредь идти в ногу со временем и только крепнуть. Вместе мы сильнее!

Досье «ОГ» Виталий ВОЙТИК родился 7 апреля 1974 года в Минске. В 1997 году окончил Белорусский коммерческий университет управления, а в 2013 и 2017 годах – Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Специальности по образованию — экономист, маркетолог, магистр экономических наук. Трудовую карьеру начал в 1993 году экспедитором автотранспортного кооператива «Магистраль». С 1998 года работал в государственных страховых организациях: прошёл путь от ревизора Белгосстраха до генерального директора унитарного страхового предприятия «БелВЭБ Страхование». В марте 2020 года назначен советником, руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Екатеринбурге. Женат, воспитывает троих детей. Хобби: рыбалка, охота, хоккей. Виталий Войтик руководит отделением Посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге ровно год. Фото: Отделение посольства Беларуси в Екатеринбурге

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