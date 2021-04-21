Что согреешь, то пожрёшь

Рецепты из книги «Блюда народов Севера» под ред. Ю. ИМХЭУ.

ТРОГАНИНА. Крупную свежепойманную рыбу выкладывают посреди стойбища. Всё племя подходит, трогает рыбу, причмокивает и качает головой. Рыбу трогают до тех пор, пока она не превратится в тонкий плоский лист. Затем лист сворачивают и берут с собой на охоту. Там ТРОГАНИНУ едят и никому не дают.

ОТВАРНОЙ КАМЕНЬ. Камень отваривают в жире тюленя и заворачивают в оленье ухо. Подают с карликовой еловой шишкой. Иногда камень остужают и едят студень камня (валунец). А случается, что камень не едят, а берут его на охоту на оленину, тюленину или на льдину.

ВКУСНЫМЭХ (ВКУСНЫМОХ). Мох (мех) по-якутски. Блюдо готовится в зависимости от того, чего больше под рукой: моха или меха. Технология проста: всё, что есть, измельчается и съедается полностью – так, что ничего нельзя взять на охоту.

МЯСО КОСУЛИ, ТУШЕННОЕ С ВОДОЙ (МЯСОНИНА). Мякоть добытой косули и слякоть воды (две столовых ладошки) погреть на слабом солнце. Есть сначала руками, потом ртом. Руки о малицу вытирать нельзя, чтобы не отпугнуть запахом варёной косули других, пока ещё не добытых косуль.

САЛАТ ЗИМНИЙ. Любой салат на Севере считается ЗИМНИМ. А вот любой незамороженный салат считается ЛЕТНИМ.

САЛАТ ОЛЕНЬЕ. Оленину, строганину и мох нарезают кубиками, сверху посыпают майонезом, аккуратно натёртым на тёрке, и раскладывают в освободившиеся майонезные баночки. Салат либо сразу съедают и уносят в животе на охоту, либо хранят при комнатной температуре минус 20 градусов.

КРАЖЕНИНА (БЛЮДО НИЗКОЙ ЧУКОТСКОЙ КУХНИ). Незаметно взять оленину возле яранги соседа и мелко-мелко до неузнаваемости нашинковать.

НАНАЙСКИЙ БОРЩ В ВАЛЕНКЕ. Рецепт, как и валенок, пришёл из русской кухни вместе с русскими покорителями Сибири. Готовится на оленьем бульоне, вместо свёклы, картошки, капусты – оленина, вместо зелени – мох. Подаётся в валенке, чтобы дольше не остывал.

ЖИРНАНЫ (ЖИРНАНАЙСКОЕ БЛЮДО). У медведя или оленя вырезают жир. Самые жирные куски жира замораживают на медленном морозе, ждут до готовности и жрут до готовности, жируя всю полярную зиму. Те, кому жирное нельзя, жир обезжиривают.

ПЕРВОЭ (СУП). Рядом с кипящим котлом кладут куски оленьего мяса. Воду доводят до кипения и подают на первое (чукотск. ПЕРВОЭ). На ВТОРОЭ – мясо.

БОДУНЭ. Обычно к блюдам из оленины или рыбы готовится МАКАЛО (соус). А ещё покупается ЛАКАЛО (питьё), из которого готовят БОДУНЭ и ИКАЛО. В качестве дополнительной закуски хорошо идёт медведь.

АПЕЛЬСИНА ПО-ЧУТЬЧУТЬСКИ (ВКУСНОТЭ). Шкуру, мясо и кости северного полярного апельсина кладут в большую кастрюлю с тюленьим жиром и кипятят пятнадцать минут. Затем можно добавить в большую кастрюлю маленькую кастрюльку. Получившийся чай выкладывают на деревянное блюдо, нарезают кубиками и пьют руками.

ШАМАНИНА (ЧЕЛОВЕЧИНА ИЗ ОЛЕНЯ). Мясо оленя нарезают в форме человечков, насаживают на вертел и вертят как хотят. По обычаю, кусочки мяса называют именами врагов, которых хочется повертеть, а потом съесть, а потом исторгнуть. Как правило, шаманы свои действия направляют на человечков из соседнего муниципального племенного образования.

ШОРКАНИНА. Кусок мороженного оленьего мяса быстро-быстро трут (шоркают) об одежду из оленьей шкуры. Верхняя часть мяса разогревается и становится съедобной. За день можно разогреть и съесть почти сантиметр вкуснейшего свеженатёртого мяса!