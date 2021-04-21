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21 апреля 2021, 15:34

Владимир Путин рассказал о мерах поддержки сёл и малых городов

Владимир Путин

Владимир Путин считает, что обновление культурных объектов в малых городах является чрезвычайно важным направлением. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о мерах поддержки и развития малых городов и сёл. В частности, на обновление музеев и домов культур будет направлено 24 млрд рублей.

Владимир Путин считает, что обновление культурных объектов в малых городах является чрезвычайно важным направлением.

"Предлагаю в ближайшие три года направить 24 млрд рублей на обновление в том числе домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России", - сказал российский лидер.

Также Президент России заявил, что в ближайшие три года в сельскую местность будут дополнительно направлены около 5 тысяч новых автомобилей скорой помощи. Такое число машин позволит почти полностью обновить парк "скорых" в малых городах и сёлах.

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