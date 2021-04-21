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21 апреля 2021, 17:30

В Верхней Пышме построят завод по производству сжиженного газа

газ

Предприятие поспособствует внедрению экологичного и экономичного вида топлива на Среднем Урале. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области построят завод по производству сжиженного газа. Проект планируют реализовать в ближайшие два года.

На реализацию проекта будет направлено 356 млн руб. Соответствующее соглашение подписали «СПГ Проект Инжиниринг» и региональное Агентство по привлечению инвестиций, передаёт департамент информполитики Свердловской области.

Завод мощностью 8 тыс. тонн в год сжиженного природного газа и 20 млн кубометров сжатого газа планируют построить в Верхней Пышме. Предполагается, что предприятие поспособствует внедрению экологичного и экономичного вида топлива на Среднем Урале.

«Все работы мы планируем выполнить в ближайшие два года. Они включают в себя строительство автомобильного газозаправочного топливного пункта с производством компримированного природного газа и сжиженного природного газа «Метан», – рассказал гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев. 

Он уточнил, что на данный момент выполнены работы по комплексным инженерным изысканиям, ведутся проектные работы. Кроме того, оформляются документы, необходимые для подготовки инвестиционной площадки к строительству.

Областная газета Свердловской области

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