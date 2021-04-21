Темы дня

Общество
21 апреля 2021, 16:35

Кураторы в колледжах получат ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей

  Павел Зубкова
Выступление Владимира Путина

Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному Собранию. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе очередного обращения к Федеральному Собранию обратил внимание на неравенство между классными руководителями в школах и кураторами учебных групп в учреждениях среднего специального образования.

Российский лидер напомнил, что классные руководители в школах начали получать надбавки ещё в прошлом году, но таких доплат были лишены преподаватели в колледжах и училищах, что несправедливо.

«Они получают надбавки с прошлого года, однако ко мне обращаются педагоги среднего профессионального образования. Они говорят, что о них забыли. Да, забыли. Теперь такую же доплату в 5 тысяч рублей будут получать и преподаватели среднего специального образования, училищ, колледжей, которые взяли на себя классное руководство», - заявил Владимир Путин.

Ранее «Областная газета» писала, что власти Свердловской области приняли решение предоставить молодым педагогам расширенные возможности для получения мер соцподдержки. Так, лица, которые проходят обучение в вузах по специальности «образование и педагогические науки», успешно прошли промежуточные аттестационные экзамены, но, не завершив своё образование, уже начали педагогическую деятельность, имеют возможность получить так называемые «подъёмные».

Сюжет

Оперативные новости с пресс-конференций и "прямых линий" Владимира Путина
Значимые заявления Президента России.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.04.2021, 17:07 / Общество
В России 60% абитуриентов смогут поступить в вузы бесплатно
21.04.2021, 16:50 / Общество
Школьные выпускные в 2021 году пройдут очно
21.04.2021, 16:49 / Общество
Евгений Куйвашев прокомментировал строительство трассы "Москва - Казань - Екатеринбург"
21.04.2021, 16:35 / Общество
Кураторы в колледжах получат ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей
21.04.2021, 16:13 / Общество
В России до конца 2024 года построят не менее 1300 школ