Кураторы в колледжах получат ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей

Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному Собранию. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе очередного обращения к Федеральному Собранию обратил внимание на неравенство между классными руководителями в школах и кураторами учебных групп в учреждениях среднего специального образования.

Российский лидер напомнил, что классные руководители в школах начали получать надбавки ещё в прошлом году, но таких доплат были лишены преподаватели в колледжах и училищах, что несправедливо.

«Они получают надбавки с прошлого года, однако ко мне обращаются педагоги среднего профессионального образования. Они говорят, что о них забыли. Да, забыли. Теперь такую же доплату в 5 тысяч рублей будут получать и преподаватели среднего специального образования, училищ, колледжей, которые взяли на себя классное руководство», - заявил Владимир Путин.

Ранее «Областная газета» писала, что власти Свердловской области приняли решение предоставить молодым педагогам расширенные возможности для получения мер соцподдержки. Так, лица, которые проходят обучение в вузах по специальности «образование и педагогические науки», успешно прошли промежуточные аттестационные экзамены, но, не завершив своё образование, уже начали педагогическую деятельность, имеют возможность получить так называемые «подъёмные».