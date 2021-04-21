Владимир Путин поручил продлить автомагистраль Москва-Казань до Екатеринбурга к 2024 году

Президент обозначил ключевые направления внутренней и внешней политики. В этом году особое внимание он уделил поддержке регионов. Фото: пресс-служба Кремля

Вчера, 21 апреля, Президент России Владимир Путин в центральном выставочном зале «Манеж» огласил ежегодное послание Федеральному собранию. Выступление главы государства длилось 1 час 18 минут. Это послание стало для российского лидера 17-м по счёту. По традиции, Президент обозначил ключевые направления внутренней и внешней политики. В этом году особое внимание он уделил поддержке регионов.

Апрельские тезисы

Первая часть выступления российского лидера, по сути, повторяла прошлогоднее послание: глава государства расширил те меры поддержки населения, которые были озвучены перед началом пандемии, предложил новые выплаты и рассказал, какие ещё шаги будут предприняты в дальнейшем.

Меры поддержки регионов стали ключевым блоком послания – пожалуй, впервые глава государства уделил в своём обращении такое внимание обеспечению финансовой стабильности и самодостаточности субъектов РФ. В первую очередь, поддержка затронет регионы с высоким уровнем коммерческой задолженности.

Что предложил президент для регионов?

Весь объём коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25 процентов его собственных доходов, будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

Провести реструктуризацию бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. Срок погашения таких кредитов истекает 1 июля – они также будут пролонгированы до 2029 года.

Выдать регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трёх процентов годовых и сроком погашения 15 лет. «Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов, – заявил Президент России. – До конца 2023 года планируем выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей».

Глава государства подчеркнул, что реструктуризацию накопленной задолженности необходимо будет использовать именно как механизм повышения самодостаточности региональных экономик и команд. Поддержку получат субъекты РФ со взвешенной финансовой политикой.

Глава государства поручил Правительству РФ до 1 июня предоставить предложения по обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости регионов. К этому вопросу Президент пообещал вернуться летом на заседании государственного совета.

«Мы не только предоставим регионам принципиально новые инструменты развития, но и прямо направим федеральные ресурсы на решение наиболее острых системных задач, имеющих комплексный эффект для подъёма территорий, для улучшения качества жизни людей», - заявил Президент.

Мегапроект для Урала

Отдельно Владимир Путин заявил о необходимости ускорить темпы строительства опорных магистралей. Одним из инфраструктурных проектов, на которые будут направлены средства из Фонда национального благосостояния, станет строительство скоростной автомагистрали Москва – Казань. Глава государства поручил до 2024 года продлить трассу до Екатеринбурга.

- Прежде всего, нужно форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва – Казань. И более того, продлить её до Екатеринбурга. Завершить этот проект – за три года, – подчеркнул глава государства.

Таким образом, в 2024 году с учётом действующей трассы Москва – Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала.

За газ платить не придётся

Президент России Владимир Путин выразил недоумение в связи с тем, что не у всех россиян есть газ в домах. Это ещё одна насущная проблема на уровне регионов, которую затронул в ходе послания президент. Владимир Путин поручил правительству и регионам разработать план газификации субъектов РФ.

– Нельзя забывать о насущных, повседневных заботах граждан. Сейчас немало российских семей живёт в населённых пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет, – сказал Владимир Путин. – Прошу правительство совместно с регионами разработать чёткий план газификации таких домохозяйств. Поддерживаю здесь инициативу «Единой России», а именно: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны.

Глава государства пообещал взять решение этого вопроса под личный контроль.

О чём ещё говорил Президент? НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, предложенные Владимиром Путиным, должны поддержать прежде всего семьи с детьми. Правительство вновь выплатит 10 тысяч рублей на каждого ребёнка семьям, где есть школьники. Это должно произойти в августе. Причём выплата затронет и тех детей, которые только собираются впервые пойти в школу в этом году.

На детей от 8 до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях, семьи будут получать по 5 650 рублей.

Беременные женщины, оказавшиеся в сложных условиях, будут ежемесячно получать по 6 350 рублей. Кроме того, Владимир Путин поручил, чтобы больничные по уходу за ребёнком (до 7 лет) выплачивались в полном объёме вне зависимости от стажа. Расширена и продлена до 2026 года программа материнского капитала. Теперь право на него возникает с рождением первенца. «Раньше мы такого себе позволить не могли. Материнский капитал проиндексирован и составляет почти 640 тысяч рублей». ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ. Планируется: построить 1 300 новых школ (до 2024 года на эти цели направят 750 млрд рублей)

купить 16 тысяч новых школьных автобусов (до 2024 года будет выделено 35 млрд рублей)

обновить ДК, библиотеки и музеи в сельской местности и в малых исторических городах (выделят 24 млрд рублей)

выплатить надбавки к зарплате для кураторов учебных групп техникумов и колледжей по 5 тысяч рублей

провести капремонт и техническое переоснащение педагогических вузов (выделят 10 млрд рублей)

учредить гранты для не менее чем 100 вузов на подготовку педагогов, врачей и др. «СОЦИАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО» – принцип, который должен заработать в 2022 году. Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, социальные услуги и надбавки должны оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна» без беготни по инстанциям. А большинство госуслуг должно предоставляться в режиме 24/7. «ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ ПЛАТИТ» - ещё один принцип, который предложил реализовать Владимир Путин. По мнению президента, бизнес должен оплачивать ущерб, который своими действиями наносит окружающей природе. Он поручил ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников за ликвидацию накопленного вреда. Глава государства также отметил: «Мы должны сделать всё, чтобы ситуации в Усолье-Сибирском и Норильске не повторились». БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. К 2030 году в России должны быть созданы все условия, чтобы в случае появления такой же опасной, как коронавирус, инфекции, в течение 4 дней разработать собственную тест-систему, создать эффективную вакцину и приступить к её массовому производству. ПЛАН ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ должен быть представлен президенту в течение месяца. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА. Проект кешбэка за отдых в России будет продлён до конца 2021 года. При этом будет предусмотрен возврат половины стоимости путёвки для поездки ребёнка в загородный лагерь. А также будут запущены пилотные проекты для поддержки студенческого туризма. Отдельно Владимир Путин остановился на развитии туристской инфраструктуры: на эти цели можно будет получить льготные кредиты под 3–5 процентов. При этом необходимо создать условия, чтобы (после снятия карантинных мер) туристы из других стран могли оформить электронную визу для поездки в Россию не более чем за 4 дня. «РОССИЯ НЕ ХОЧЕТ СЖИГАТЬ МОСТЫ», заявил президент. Но добавил: – Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жёстким. Владимир Путин подчеркнул, что в каждом конкретном случае Москва будет самостоятельно определять в отношениях ту «красную черту», за которую другим государствам лучше не заступать.

КОММЕНТАРИИ Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор области: – Президент сегодня посвятил серьёзный блок своего обращения к Федеральному собранию вопросам развития региональных экономик. Речь идёт о кредитах по снижению долговой нагрузки. И безусловно, не могу не сказать об инвестициях в опорную инфраструктуру, о которых тоже сегодня говорил президент. Для нас это очень актуально. Мы серьёзные деньги вкладываем в развитие инфраструктуры. И строительство дороги Москва – Казань – Екатеринбург – это, безусловно, очень серьёзный шаг к развитию межрегиональных связей, связей Урала с Центральной Россией. Это, конечно, крупный инвестиционный проект, который будет иметь кумулятивный эффект при решении многих вопросов, в том числе и у нас, в Свердловской области. Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания: – Послание вселяет огромные надежды, что ни один житель нашей страны не останется без внимания. В числе прочих вопросов президент уделил большое внимание образованию. Вы знаете, что на последнем заседании Заксобрания мы приняли поправки в наше областное законодательство в связи с приведением его в соответствие с федеральным. Теперь наши молодые люди, которые проучились в вузах более трёх лет и успешно сдали аттестацию, могут преподавать в средней школе. И, безусловно, они будут иметь возможность получить подъёмные средства, если переедут работать в сельскую территорию, посёлки. Отдельный блок был посвящён нашей оборонной безопасности. Вызывает гордость, что у нас есть такое серьёзное вооружение. Думаю, что наша мирная политика и возможность защищать границы, успокоят некоторые «горячие головы».